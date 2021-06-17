«Не поссорились и хорошо»: Как прошла встреча Путина и Байдена в Женеве и чего ждать дальше

Как прошла встреча Путина и Байдена в Женеве, и чего ждать дальше Фото: REUTERS

Владимир Путин и Джо Байден почти два часа провели за закрытыми дверями. Потом второй раунд - еще столько же, но уже в расширенном составе. По итогам президенты дали пресс-конференции, где каждый из них представил своё видение. И именно по этим словам журналисты и эксперты оценивают встречу.

Горячие головы в российских медиа уже отдали победу в переговорах президенту России. Мол, был более уверенным, отвечал на самые острые вопросы, значит, и ведет себя с позиции сильного. Нельзя в диалоге подобного уровня использовать такие мерки, считает политолог и политтехнолог Евгений Минченко. По его словам, вопрос в том, кто победит, не стоял с самого начала.

- Была тема как остановить конфронтацию, которая дошла до неприличного состояния. И президенты предприняли попытку, - говорит Минченко. - Возвращение послов – хороший сигнал. Риторика достаточно спокойная – это уже хорошо. Что будет дальше, посмотрим. У меня оптимизма нет. Но несколько снизили градус конфронтации.

С тезисом про «градус» соглашается и политолог Георгий Бовт. Однако, по его словам, «перца» в речах президентов тоже было достаточно.

- Критика была сдержанная. Но было видно, какие вопросы оказываются самыми острыми. Это права человека, Навальный и кибербезопасность. Путин заочно полемизировал об этом с Байденом на своей пресс-конференции, и Байден тоже косвенно ответил. Это подтверждает, что была очная дискуссия. И это будет раздражающим моментом еще долго.

Только говорить о том, что между Россией и США начался диалог, слишком рано, считает Бовт. Даже решение о возвращении послов не указывает на это. Тем более, глава американской дипмиссии Салливан еще несколько дней назад объявил, что едет в Москву.

- Договорились начать договариваться, - отмечает политолог. - А как пойдет – мы не знаем. Да простит меня наш МИД, но я бы процитировал Байдена, который точнее всех охарактеризовал результаты переговоров. Он сказал, что они будут понятны через полгода, если хоть чем-то закончатся консультации по конкретным направлениям.

Слишком уж сложные вопросы стоят между странами, и по каждому из них нужно вести очень долгую и кропотливую работу.

- Договорились вести диалог по стратегической стабильности, но как он пойдет – непонятно, - рассуждает Бовт. - Договорились обсуждать кибербезопасность, но к чему придут по этой теме? По дипломатическим войнам, но там накопилось столько недружественных шагов, что их будет трудно разгрести. Так что через время только поймем, каков был этот саммит.

Политолог и автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов ставит на еще более долгую перспективу:

- Не нужно сейчас строить завышенных ожиданий, что после этой встречи решатся все споры, торговые и политические. Думаю, что завершение каких-то конкретных проектов мы увидим к 2024 году. То есть конечный итог сегодняшних переговоров будут подводить уже новые президенты.

По его мнению, результат встречи можно, хоть и осторожно, но назвать позитивным. Байден сделал важные заявления, и риторика была внушающей оптимизм:

- Я всегда повторяю, что Америка – это про деньги, поэтому Байден сегодня говорил о двух ключевых вещах: безопасность и деньги. Из его уст мы не услышали жёстких формулировок по защите прав человека, например. Самое серьёзное в этом плане было пожелание “если вы хотите улучшить инвестклимат, отпустите Калви”. Это сигнал, что Америка готова инвестировать. Скорее всего, это реализуется в энергетических проектах.

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