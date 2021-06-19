Две американки «развели» неверного бойфренда на отдых в Турции

Девушки неплохо отдохнули, посмотрев красоты Турции и отдыхая в дорогом отеле, а вот что делал в это время брошенный бойфренд – неизвестно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Две девушки из Техаса, узнав, что встречаются с одним и тем же мужчиной, разработали план мести.

Одна из подруг ловеласа, 33-летняя Кристен Бишоп, узнала о неверности бойфренда буквально накануне совместной поездки в Турцию. Об этом ей рассказала вторая девушка, 26-летняя Софи Миллер.

Факт параллельного романа был раскрыт благодаря бдительности одной из дам, увидевших в соцсетях романтическое фото своего парня с другой.

Американки решили не учинять скандал, а хорошенько проучить изменщика, заодно отдохнув за его счет.

С одной из них парень намеревался в ближайшие дни отдохнуть в Турции: был заказан пакет услуг, включавших размещение в хорошем отеле, трансфер и множество экскурсий.

Связавшись с турагентством, девушки попросили переоформить уже оплаченный тур и изменили имя мужчины в путевке: в Турцию вторая девушка прилетела другим рейсом, имея на руках оформленную путевку, в которой значилось ее имя.

Момент истины настал в аэропорту – 34-летнему молодому человеку были предъявлены претензии и доказательства в виде совместных с каждой из девушек фото.

Успех операции был ошеломительный: парень в буквальном смысле лишился дара речи.

После этого девушки неплохо отдохнули, посмотрев красоты Турции и отдыхая в дорогом отеле, а вот что делал в это время брошенный бойфренд – неизвестно.

Что делал в Турции и в каком отеле жил в это время молодой человек, осталось неизвестным, но на обратном пути в Хьюстон мстительные дамы сидели прямо за ним и восторженно обсуждали проведенный отпуск.

«Просто сидели и болтали, хихикали и наслаждались полетом, и он слышал каждое слово», – приводит FoxNews слова Кристен.