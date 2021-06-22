Историк Константин Залесский: Наши летчики поначалу не фиксировали – упал подбитый немец или нет

Одними из первых в бои Великой Отечественной войны вступили советские летчики. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почему с 22 июня 1941-го вермахт стремительно наступал на Москву, Ленинград и Киев, а Красная армия отступала и несла огромные потери? Мы оказались не готовы к войне – или слишком хорошо к ней готовы немцы? На вопросы «КП» отвечает вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны, автор книг «Кто был кто во Второй мировой» и «История войн. Россия» Константин Залесский.

ИЗ ПАРИЖА – НА МОСКВУ!

- На чьей стороне был перевес в боевой технике?

- Когда смотрим на общие цифры, то видим, что по танкам и авиации в целом СССР превосходил Германию. Это если не вдаваться в качество техники - у нас был большой разнобой. Но самое главное было то, как это распределялось. Когда говорим про неожиданность наступления, то говорим не о том, что Советский Союз не ждал никакого немецкого наступления. Нет. СССР оборонял всю свою территорию. А Германия получила возможность - и ее использовала полностью - чтобы создать превосходство на направлении трех главных ударов. Что мы могли делать — пытаться закрепиться для обороны. Да еще связь повсеместно была нарушена.

- Много ли у вермахта было войск с опытом войны во Франции, на Балканах, в Польше?

- Когда о южном направлении говорим — число войск с опытом операция на Балканах было высоко. Точно больше половины личного состава Группы армий «Юг». Через Польшу шли войска, которые наполовину пришли из Франции. Но в 1940-1941-м очень активно формировались новые войска. Не говоря уже о союзниках из Румынии, Венгрии и Италии.

- Отход наших войск к укрепленной старой границе 1939-го что давал – возможность на ней закрепиться?

- Мало что. Советское командование отдавало приказы держаться. Наши войска пытались сорвать темп наступления немцев — и это сделали ценой колоссальных потерь. Немцы делали ставку на блицкриг, собираясь закончить войну в 1941 году. Черт с ними, с городами. Главное в первые три месяца войны - окружить и уничтожить основные силы Красной армии. Все. Как только ее не будет - иди занимай города хоть до Урала.

- Что нас спасло?

- Никто на такую быструю мобилизацию второго эшелона в СССР не рассчитывал. Брест должен был быть взят за два дня, он держался как крепость две недели, а потом еще очаги сопротивления были два месяца. Наступление на Москву началось только в сентябре. Это дало возможность для создания второго эшелона советских войск и подтягивания новых сил. И немецкие прорывы фактически сошли на нет.

ГЕРОИЗМ ПРОТИВ ПОДГОТОВКИ

- Личный состав вермахта, люфтваффе к 22 июня был подготовлен лучше наших?

- Это можно утверждать. Мы говорим не о моральных и физических качествах солдата, а о его тактической подготовке, боевых навыках. У немецких солдат, офицеров и командного состава к июню 41-го он был выше, чем у бойцов, офицеров и генералов Красной Армии. Как я говорил, у немцев был опыт успешных боевых действий во Франции, в Югославии, в Польше. Если посмотреть на то время, сколько тренировались наши и немецкие танкисты — немцы в разы больше. Наши все время экономили горючее. Техническую часть танка разбирали подробно, а горючего для отработки не давали. То же самое у летчиков. А немцы не экономили. Налет у обычного летчика люфтваффе был в 3-4 раза выше, чем у советских пилотов.

- Но мы проигрывали небо поначалу - не только из-за лучшей подготовки немецких асов?

- Есть специфический момент. У истребительной авиации в нашей армии задача была обеспечить действие бомбардировочной авиации или прикрыть собственные позиции от налетов противника. Если вылетает наша эскадрилья — ей надо обеспечить чью-то задачу. А у немцев высока была личностная ставка: вылетает их звено, и ас под прикрытием своих пяти истребителей гоняется за нашими, и их сбивает. Задание может быть не выполнено, но он «накрошил» 10 или 15 советских самолетов. И неважно, что большая часть наших машин с повреждениями, но дотянула до аэродрома - немец свои попадания зафиксировал. У аса Хартманна больше 350 подбитых самолетов на счету – но не все же они погибли.

- То есть и у немцев не все ладно со статистикой?

- Историк Дмитрий Хазанов нашел информацию, что был день, когда один немецкий летчик поставил рекорд - сбил 11 наших самолетов, а его эскадрилья еще 8 самолетов завалила. А Хазанов нашел, что в тот день на данном участке фронта зафиксирована гибель пяти наших самолетов – но не 19!

- А наши?

- Наши летчики одно время даже не фиксировали, что они кого-то сбили — не было времени отслеживать, упал немец или нет. Ему прикрывать надо бомбардировщики. При том немцы заранее вычислили большинство наших приграничных аэродромов. И они были поставлены в их планы налетов.

БЕЗ ТРИБУНАЛА

- А чем их офицеры от наших отличались?

- В вермахте была сделана ставка на большую самостоятельность офицеров. В Красной Армии офицер был более зависим от приказов командования. В рамках приказа командир немецкой роты имел возможность довольно широко действовать. Он мог отвести роту, мог совершить маневр. Советский офицер этого права не имел. Если наш инициативу проявлял и добивался успеха — на это закрывали глаза, если нет — извини. В Красной Армии инициатива была скована и у высшего комсостава. Сказались, в том числе, и репрессии.

- Генералы боялись трибунала?

- Командующий приказал держаться, ты отступил — ты предатель. И да, шли под трибунал. В том числе и с этим связаны поражения и в 1941-м и в какой-то мере в 1942-м. Когда смотрим на комдивов и командармов в начале войны и в 1943-1944 годах — это разные люди, небо и земля. Яссо-Кишиневская операция в августе 1944-го - это вершина военного искусства. Когда с минимальными потерями громят мощную немецко-румынскую группировку - и две страны выходят из войны. Немцам такая в 1941-м и не снилась!

При том, если посмотрим на командующих округами и фронтами в июне 1941-го — кто из них стали маршалами победы? Они, в основном, как были генерал-лейтенантами, так ими и остались к концу войны. А вышли вперед люди вроде Рокоссовского, Черняховского, Ватутина, Говорова. Они набрали опыт и проявляли инициативу.

- Массовый героизм и упорство наших известны, может, немецкие генералы в 1941-м занижали свои потери в докладах Гитлеру?

- План «Барбаросса» был авантюрой, но вероятность уничтожения Красной Армии в первых же боях имела под собой основания. По немецким потерям до конца 1944-го данные хорошо известны, можем считать их объективными. Потом у них в документах начинается бардак. С февраля 1945 они потери либо не фиксировали, либо плохо оценивали. А подавляющее число наших потерь 1941-го — огромное число пленных и пропавших без вести. Тактика, которой придерживались немецкие войска по плану «Барбаросса» - уничтожение Красной армии в первые же месяцы, подразумевал не физическое ее уничтожение, а разгром, рассеивание, взятие в плен.

ЧИСЛОМ ИЛИ УМЕНЬЕМ?

- Гитлер Сталина переиграл летом 1941-го?

- Как тут говорить о «выигрыше»? Если победа в приграничном сражении не приводит к победе в войне — это не победа. Цель плана «Барбаросса» не была в разгроме частей Красной армии на границах. Цель была разгромить все основные силы и продвинуться до Урала, уже не встречая серьезного сопротивления РККА. Но Гитлер же не выиграл войну в 1941-м. Ценою больших потерь СССР смог сорвать этот план.

- Наши генералы воевали чаще числом, чем уменьем в начале войны?

- Нет, конечно. Яркий пример с подольскими курсантами. В страшном сне ни один генерал, командующий не бросит полк завтрашних офицеров просто в окопы закрывать наступление от танков. Это просто не рационально.

- Почему же тогда бросили?

- Потому что на тот момент вариантов других не было. Зачем создавались дивизии народного ополчения? Кто-то хотел необстрелянных рабочих забирать с заводов и бросать в бой? Конечно, нет! Но надо было дождаться подхода частей регулярной армии. Да, это приводило к высоким потерям. Да командование на это шло - выхода иного не было.

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