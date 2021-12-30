Объединение "Сатиры" и театра Джигарханяна случилось, несмотря на заверения, что это "сплетня"

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

В прошлого году аккурат под Новый год, 29 декабря, столичный департамент культуры объединил Театр на Таганке и «Содружество актеров Таганки». В этом году 28 декабря такая же участь настигла театр Армена Джигарханяна. Его присоединили к Театру сатиры. Прямо-таки праздничная новогодняя традиция.

- У меня было время, чтобы близко познакомиться с театром "Сатиры" и его коллективом, понять круг задач. С театром Армена Джигарханяна мы проделали огромную работу, представили крупную премьеру. Я считаю, мы поработали хорошо. Векторы развития обоих театров мной сформулированы, безусловно, с учетом сохранения их идентичности. Но объединение откроет и новые возможности как для творчества, идей и сотрудничества, так, я надеюсь, и для коллективов обоих театров. На театральной карте Москвы появляется сильная творческая институция, объединяющая четыре сцены, как в центре города со своей сложившейся аудиторией, так и в районе Университета с аудиторией, имеющей свое лицо, — сказал Сергей Газаров, который теперь худрук этой «сильной творческой институции».

Хотя всего два месяца назад, в октябре, когда Газарова назначили художественным руководителем Театра сатиры, при этом он продолжил руководить Театром Армена Джигарханяна (с декабря 2020 года), он говорил совсем другое. Тогда он утверждал, что объединение двух театров – вопрос не сегодняшнего дня. Что театр Джигарханяна – самостоятельная творческая единица и ни с кем не объединяется. И даже удачно, как ему казалось, пошутил: если продолжить эту «сплетню» про объединение, то театры должны объединится не только друг с другом, но и с космодромом Байконур. Но прошло всего два месяца и они уже оказались на одной орбите.

Если на сайте Театра сатиры печатают лояльные комментарии, в том смысле, что объединение – это хорошо и расширяет творческие возможности, то в театральном сообществе эту новость воспринимают критически. В социальных сетях уже появились комментарии, называющие объединение бессмыслицей и неслыханной глупостью. Мол, все-таки странная новогодняя традиция: когда всем не до чего, народ наряжает ёлку и готовится к празднику, московские чиновники от культуры под шумок объединяют театры.