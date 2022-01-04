Оборот пожертвований вырос на 34%

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Комсомолка изучила статистику платежей в пользу более 100 благотворительных организаций в 2021 году. Она показывает, что больше людей стали переводить деньги на нужды благотворительности, но при этом немного уменьшился средний чек пожертвований.

За период с января по ноябрь 2021 года оборот пожертвований увеличился на 34%, а их количество выросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно произошло снижение среднего взноса на 2% в январе-ноябре 2021-го по сравнению с прошлым годом.

Наибольший объем благотворительных взносов пришел из Москвы и Московской области, Свердловской области, Новосибирской области, Санкт-Петербурга.

Основное количество пожертвований в благотворительные фонды пришлось на период с июля по сентябрь. В первом квартале 2021 года оборот вырос на 33% по сравнению со статистикой 2020 года, во втором квартале — на 16%, а в третьем — на 47%. В ноябре 2021-го количество пожертвований выросло на 246% к аналогичному периоду прошлого года, при этом суммы стали меньше на 56%.

“Пандемия сплотила людей и мотивировала поддержать социально уязвимые группы. В 2020 году люди много жертвовали на медицину и социальную помощь, а также на нужды экологии. В 2021 году мы видим больше платежей в фонды, которые занимаются помощью людям в сложных жизненных ситуациях”, — комментирует Мария Шевченко, заместитель генерального директора одного из провайдеров платежных и финансовых сервисов.