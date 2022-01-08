Как обрести счастье, будучи особенными родителями

Яна и Виталий Банник прикованы к инвалидным креслам. Фото: YouTube

В 2021 году портал «Открытые НКО» запустил сразу несколько конкурсов видеоисторий - «Зимняя сказка», «Семья и детство» и «Лапа друга». И вот, в преддверии Нового года были подведены итоги.

Читая истории волонтеров и просматривая ролики, порой было сложно сдержать слезы, а ведь жюри отсмотрело более 50 заявок! В одной из категорий конкурса - «Семья и детство» - были собраны истории о помощи детям и семьям, оказавшимся в трудных ситуациях. Лучшим в номинации стал рассказ особенной пары из Санкт-Петербурга.

Яна и Виталий Банник прикованы к инвалидным креслам. Это не врожденное, просто оба получили серьезные травмы еще в подростком возрасте. Ребята не отчаивались и продолжали узнать мир, еще не зная о существовании друг друга, пока не встретились в Сети. После долгих переписок было решено встретиться в санатории в Крыму. И увидевшись однажды, они уже не смогли расстаться.

Чтобы быть всегда вместе, пара переехала в Санкт-Петербург. Ребята стали жить вместе, и вскоре у них родилась прекрасная девочка Ульяна. Яна и Виталий оказались отличными родителям и первый год справлялись с ребенком сами. Но чем старше становилась Ульяночка, тем сложнее было за ней поспевать. Простая игра на детской площадке давалась родителям-инвалидам с трудом. Как спустить ребенка с горки, если ты сидишь в коляске?

И тогда в жизни молодой семьи появился социальный помощник из АНО «Партнерство каждому ребенку». Надежда Рязанцева - мама четверых детей. Так что в ее опыте сомневаться не приходилось. К тому же с тех пор родители могут не волноваться, что их ребенок будет чего-то недополучать, даже если это эмоции от катаний с горки.

И если в начале маленькая Ульяна весьма насторожено относилась к тете Наде, то теперь спокойно гуляет с ней даже без сопровождения родителей. А у Яны с Виталием к тому же появилось чуть больше времени для себя.

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