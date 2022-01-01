Гороскоп на январь 2022 от Татьяны Лукашевич: Женщины легче вернутся к рабочему ритму после праздников, чем мужчины

Венера наконец-то развернется в прямое движение, и женщины почувствуют себя бодрее и веселее
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Что принесет нам январь нового, 2022 года? Рассказывает Татьяна Лукашевич, автор книги «Твой гороскоп лучший!», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда».
- Елка и подарки. И совсем не хочется работать.
- Так праздники у нас в России, Татьяна, считай, на полмесяца. Только что по Указу президента РФ появился еще один – День трубопроводных войск – 14 января.
- Дело не только в земных праздниках. Есть и небесная причина. Практически всю первую половину месяца на небе будет складываться квадрат Нептуна и Марса, который заливает водой наш трудовой энтузиазм. Стоит более внимательно отнестись к своему здоровью, поскольку этот аспект повышает риски отравлений и вирусных заболеваний. Особенно заметно энергетический спад повлияет на мужчин.
- На меня, похоже, Нептун заранее подействовал. Уже неделю не могу взяться за новые статьи.
- Но после 24 января рабочий настрой вернется, можно наверстать упущенное время. Тем более, Меркурий с 14 января развернется в ретроградное движение, что также будет способствовать завершению дел, начатых ранее.
Нептун также отвечает за все, что скрыто от наших глаз: вирусы, тайны, интриги, заговоры… Поэтому будьте готовы столкнуться с непонятными ситуациями в своей жизни. Не доверяйтесь малознакомым людям, которые могут воспользоваться вашей добротой. На бытовом уровне проверьте системы горячего водоснабжения и газового оборудования.
Практически весь месяц Нептун имеет напряженный аспект с Черной Луной из Близнецов.
- А это чем грозит нам, смертным?
- Телевизор лучше не смотреть. Отличить, где вымысел, а где реальность, будет не просто. Не верим на слово, а проверяем информацию дважды и думаем самостоятельно.
Юпитер в декабре 2021 вошел в знак Рыбы. Если вы планируете завести ребенка, то январь, февраль, март, апрель – прекрасные для этого месяцы. А также для любого вида творческих занятий. Если вы мечтаете научиться рисовать или играть на фортепиано, то весна и ноябрь - декабрь – самый эффективный период для осуществления мечты.
Юпитер все расширяет. Попав в знак воды, он расширит и количество осадков, что повлечет за собой весной сильные паводки и наводнения. Если вы живете вблизи крупных рек, подумайте о плане защиты уже сейчас.
В середине января Меркурий станет ретроградным: не забудьте сохранить важную для вас информацию, ведь вместе с разворотом Урана есть риск заиметь большие проблемы из-за возможных проблем с компьютерами, интернетом, электросетями.
Татьяна Лукашевич, автор книги «Твой гороскоп лучший!»
Также мы услышим новости о нарастании проблем у застройщиков, возможных банкротствах в крупном бизнесе, и, как следствие, столкнемся с повышенной волатильностью на биржевых площадках.
29 января Венера наконец-то развернется в прямое движение, и женщины почувствуют себя бодрее и веселее. Им будет намного легче возвращаться к рабочему ритму, заданному декабрем.
К концу месяца страна придет в себя после праздников, соберется и начнет работать.
А завершить нашу беседу хочу на поэтической ноте.
Январь - и хочется весны! А тут QR и вирус.
Вакцина - наше все теперь, еще имбирь и цитрус.
Нептун с Лилит не дремлют тоже,
Готовят новый штамм – о, боже!
И Марс туда же с огоньком,
В окрасе ярком боевом.
Что делать нам, куда бежать?
Бояться или побеждать?
Вопрос открыт, чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Но твердо знаю - в нашей воле
Все установки создавать.
Венера скоро развернется,
Любовь нагрянет к нам с небес.
Без негатива обойдется,
Да будет с нами бог Гермес!
2 января – новолуние. Меркурий входит в знак Водолей до 10 марта. Независимость мышления, научные открытия, интерес ко всему новому и необычному.
7 января - квадрат Марс и Луна. День повышенной конфликтности в быту и аварийности. Не рекомендуется проводить плановые операции.
8 января – Солнце соединяется с Венерой. Усиливается эгоцентризм, страстность, потребность в чувственных удовольствиях. Но также усиливается творческий потенциал. Хорошо проводить самопрезентацию, выступать на сцене, заниматься творчеством.
9 января – Марс в оппозиции с Черной Луной Лилит. Опасность возгораний, усиление вирусной активности, словесные военные провокации.
11 -12 января – Марс в квадрате с Нептуном. Опасность возгораний на нефтяных, газовых и морских объектах, фармацевтических предприятиях, в домах престарелых. Усиление вирусной активности.
12-16 января – квадрат Меркурия и Урана. Шокирующие новости, возможные проблемы со связью, интернетом, поездками, авиацией.
14 января – Меркурий разворачивается в ретроградное движение в знаке Водолей. Возврат к прошлым идеям, информации, поиск старых друзей, необходимость что-то доделать.
15 января - оппозиция Марс и Луна. День повышенной конфликтности в быту и аварийности. Не рекомендуется проводить плановые операции.
16 января –Солнце в соединении с Плутоном. Повышение вирусной активности, опасность нахождения в сейсмических районах, в местах большого скопления людей, сложности в общении с чиновниками. Возможны перестановки в структурах власти, важные события в жизни высокопоставленных персон. Поскольку огненная стихия увеличивает склонность к риску и азарту, будьте внимательны при крупных финансовых операциях и инвестициях.
Людям, имеющим проблемы сердечно-сосудистой системы, необходимо быть предельно внимательными к своему здоровью. Может усилиться бессонница, нарушение сердечного ритма.
18 января – полнолуние знаке Рак. Уран разворачивается в директное движение. Проблемы со связью, интернетом, авиацией, электрическими сетями. Громкие разоблачения высокопоставленных персон, повышенная сейсмичность.
20 января – Солнце переходит в знак Водолея. Усиливается чувство независимости и потребность в дружеском общении.
22 января - квадрат Марс и Луна. День повышенной конфликтности в быту и аварийности. Не рекомендуется проводить плановые операции.
24 января – Марс переходит в знак Козерога. Повышается работоспособность, нацеленность на достижение конкретного результата, ответственность. Мужчины становятся более целеустремленными и энергичными.
26 января – ретроградный Меркурий возвращается в Козерог. На повестку дня всплывают вопросы, связанные с необходимостью провести дополнительную аналитическую работу, исследование, внести изменения в существующие правила коммуникаций и передвижения.
25-31 января – Лилит квадрат Нептун. Усиление осадков, проблемы на нефтяных и газовых объектах, много ложной информации, разочарования, закулисные игры, интриги.
29 января - соединение Марс и Луна. День повышенной конфликтности в быту и аварийности. Не рекомендуется проводить плановые операции. Венера разворачивается в директное движение в знаке Козерог. Женщины почувствуют себя более собранными. Им будет намного легче возвращаться к рабочему ритму, заданному декабрем.
30 января – соединение Меркурий и Плутон. Новости о банкротствах в крупном бизнесе, проблемах у застройщиков, банков.
Не забываем, что влияние вышеуказанных аспектов распространяется 3-4 дня до и после точной даты, указанной в астрокалендаре.