Гороскоп на январь 2022 от Татьяны Лукашевич: Женщины легче вернутся к рабочему ритму после праздников, чем мужчины

Венера наконец-то развернется в прямое движение, и женщины почувствуют себя бодрее и веселее Фото: Shutterstock

Что принесет нам январь нового, 2022 года? Рассказывает Татьяна Лукашевич, автор книги «Твой гороскоп лучший!», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда».

- Елка и подарки. И совсем не хочется работать.

- Так праздники у нас в России, Татьяна, считай, на полмесяца. Только что по Указу президента РФ появился еще один – День трубопроводных войск – 14 января.

- Дело не только в земных праздниках. Есть и небесная причина. Практически всю первую половину месяца на небе будет складываться квадрат Нептуна и Марса, который заливает водой наш трудовой энтузиазм. Стоит более внимательно отнестись к своему здоровью, поскольку этот аспект повышает риски отравлений и вирусных заболеваний. Особенно заметно энергетический спад повлияет на мужчин.

- На меня, похоже, Нептун заранее подействовал. Уже неделю не могу взяться за новые статьи.

- Но после 24 января рабочий настрой вернется, можно наверстать упущенное время. Тем более, Меркурий с 14 января развернется в ретроградное движение, что также будет способствовать завершению дел, начатых ранее.

Нептун также отвечает за все, что скрыто от наших глаз: вирусы, тайны, интриги, заговоры… Поэтому будьте готовы столкнуться с непонятными ситуациями в своей жизни. Не доверяйтесь малознакомым людям, которые могут воспользоваться вашей добротой. На бытовом уровне проверьте системы горячего водоснабжения и газового оборудования.

Практически весь месяц Нептун имеет напряженный аспект с Черной Луной из Близнецов.

- А это чем грозит нам, смертным?

- Телевизор лучше не смотреть. Отличить, где вымысел, а где реальность, будет не просто. Не верим на слово, а проверяем информацию дважды и думаем самостоятельно.

Юпитер в декабре 2021 вошел в знак Рыбы. Если вы планируете завести ребенка, то январь, февраль, март, апрель – прекрасные для этого месяцы. А также для любого вида творческих занятий. Если вы мечтаете научиться рисовать или играть на фортепиано, то весна и ноябрь - декабрь – самый эффективный период для осуществления мечты.

Юпитер все расширяет. Попав в знак воды, он расширит и количество осадков, что повлечет за собой весной сильные паводки и наводнения. Если вы живете вблизи крупных рек, подумайте о плане защиты уже сейчас.

В середине января Меркурий станет ретроградным: не забудьте сохранить важную для вас информацию, ведь вместе с разворотом Урана есть риск заиметь большие проблемы из-за возможных проблем с компьютерами, интернетом, электросетями.

Татьяна Лукашевич, автор книги «Твой гороскоп лучший!»

Также мы услышим новости о нарастании проблем у застройщиков, возможных банкротствах в крупном бизнесе, и, как следствие, столкнемся с повышенной волатильностью на биржевых площадках.

29 января Венера наконец-то развернется в прямое движение, и женщины почувствуют себя бодрее и веселее. Им будет намного легче возвращаться к рабочему ритму, заданному декабрем.

К концу месяца страна придет в себя после праздников, соберется и начнет работать.

А завершить нашу беседу хочу на поэтической ноте.

Январь - и хочется весны! А тут QR и вирус.

Вакцина - наше все теперь, еще имбирь и цитрус.

Нептун с Лилит не дремлют тоже,

Готовят новый штамм – о, боже!

И Марс туда же с огоньком,

В окрасе ярком боевом.

Что делать нам, куда бежать?

Бояться или побеждать?

Вопрос открыт, чего же боле?

Что я могу еще сказать?

Но твердо знаю - в нашей воле

Все установки создавать.

Венера скоро развернется,

Любовь нагрянет к нам с небес.

Без негатива обойдется,

Да будет с нами бог Гермес!

АСТРОКАЛЕНДАРЬ от Татьяны ЛУКАШЕВИЧ

2 января – новолуние. Меркурий входит в знак Водолей до 10 марта. Независимость мышления, научные открытия, интерес ко всему новому и необычному.

7 января - квадрат Марс и Луна. День повышенной конфликтности в быту и аварийности. Не рекомендуется проводить плановые операции.

8 января – Солнце соединяется с Венерой. Усиливается эгоцентризм, страстность, потребность в чувственных удовольствиях. Но также усиливается творческий потенциал. Хорошо проводить самопрезентацию, выступать на сцене, заниматься творчеством.

9 января – Марс в оппозиции с Черной Луной Лилит. Опасность возгораний, усиление вирусной активности, словесные военные провокации.

11 -12 января – Марс в квадрате с Нептуном. Опасность возгораний на нефтяных, газовых и морских объектах, фармацевтических предприятиях, в домах престарелых. Усиление вирусной активности.

12-16 января – квадрат Меркурия и Урана. Шокирующие новости, возможные проблемы со связью, интернетом, поездками, авиацией.

14 января – Меркурий разворачивается в ретроградное движение в знаке Водолей. Возврат к прошлым идеям, информации, поиск старых друзей, необходимость что-то доделать.

15 января - оппозиция Марс и Луна. День повышенной конфликтности в быту и аварийности. Не рекомендуется проводить плановые операции.

16 января –Солнце в соединении с Плутоном. Повышение вирусной активности, опасность нахождения в сейсмических районах, в местах большого скопления людей, сложности в общении с чиновниками. Возможны перестановки в структурах власти, важные события в жизни высокопоставленных персон. Поскольку огненная стихия увеличивает склонность к риску и азарту, будьте внимательны при крупных финансовых операциях и инвестициях.

Людям, имеющим проблемы сердечно-сосудистой системы, необходимо быть предельно внимательными к своему здоровью. Может усилиться бессонница, нарушение сердечного ритма.

18 января – полнолуние знаке Рак. Уран разворачивается в директное движение. Проблемы со связью, интернетом, авиацией, электрическими сетями. Громкие разоблачения высокопоставленных персон, повышенная сейсмичность.

20 января – Солнце переходит в знак Водолея. Усиливается чувство независимости и потребность в дружеском общении.

22 января - квадрат Марс и Луна. День повышенной конфликтности в быту и аварийности. Не рекомендуется проводить плановые операции.

24 января – Марс переходит в знак Козерога. Повышается работоспособность, нацеленность на достижение конкретного результата, ответственность. Мужчины становятся более целеустремленными и энергичными.

26 января – ретроградный Меркурий возвращается в Козерог. На повестку дня всплывают вопросы, связанные с необходимостью провести дополнительную аналитическую работу, исследование, внести изменения в существующие правила коммуникаций и передвижения.

25-31 января – Лилит квадрат Нептун. Усиление осадков, проблемы на нефтяных и газовых объектах, много ложной информации, разочарования, закулисные игры, интриги.

29 января - соединение Марс и Луна. День повышенной конфликтности в быту и аварийности. Не рекомендуется проводить плановые операции. Венера разворачивается в директное движение в знаке Козерог. Женщины почувствуют себя более собранными. Им будет намного легче возвращаться к рабочему ритму, заданному декабрем.

30 января – соединение Меркурий и Плутон. Новости о банкротствах в крупном бизнесе, проблемах у застройщиков, банков.

Не забываем, что влияние вышеуказанных аспектов распространяется 3-4 дня до и после точной даты, указанной в астрокалендаре.