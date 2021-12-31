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Новый год 202231 декабря 2021 8:30

Новогодний дефицит: В США не хватает рождественских елей

Сильная засуха оставила фермеров без дохода
Людмила ПЛОТНИКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Во всеамериканском масштабе знойное орегонское лето заметного дефицита рождественских елок не вызвало, но цены на них заметно подскочили

Во всеамериканском масштабе знойное орегонское лето заметного дефицита рождественских елок не вызвало, но цены на них заметно подскочили

Фото: REUTERS

У многих американских штатов есть своя, назовем ее, растительная специализация. Все знают, что лучшая картошка в Америке растет на полях фермеров в Огайо, а Нью-Джерси называют Штатом Садов, поскольку половина всех персиков в США выращивается именно здесь.

Что касается рождественских елок, то конкурентов нет у Северной Каролины и Орегона, где ежегодно высаживают несколько миллионов саженцев елей, пихт и сосен.

Только вот Орегон рискует потерять титул одного из главных поставщиков рождественских деревьев. И причиной этому станут вовсе не леность тамошних фермеров или протесты экологов, а изменения климата.

Лето 2021 года уже названо худшим в истории Орегона: там царили жара и засуха. За считанные дни огромные плантации елей погибли от недостатка влаги.

Посадки хвойных на ферме 78-летнего Ларри Райерсона превратились в сухостой за считанные часы. Фермер фиксировал на камеру, как ярко-зеленый цвет елок в один из летних дней сначала поблек, когда термометр стал показывать трехзначные числа по шкале Фаренгейта (100 градусов тепла по шкале Фаренгейта равняются 38 градусов Цельсия – Ред.), а за последующие двое суток, когда жара поднялась до +115 по Фаренгейту, молодые деревья полностью высохли.

У простого фермера Райерсона погибло 4500 деревьев. В этом году он не продал ни одной елки и не заработал ни цента.

– Если следующий год будет таким же, – говорит он, – то мне придется уйти из бизнеса, которому я отдал более полувека. Вы так много работаете, чтобы вырастить деревья, но внезапно они умирают. И в чем смысл такой работы?

Райерсон – не одинок. Тысячи орегонских фермеров, десятилетиями выращивавших ели на продажу, оказались в убытке. Виной всему стали волны тепла, обрушившиеся на северо-запад США этим летом и обеспечившие рекордную жару в Орегоне. Засуха уничтожила миллионы деревьев, и прошедший год, по признанию местных жителей, стал худшим на их памяти.

Практически полностью были уничтожены не только посадки елей, но и других сельскохозяйственных культур. Орегон – один из национальных лидеров в производстве фундука (95% всего производства в США), фасоли, брокколи, груши и клюквы.

Климатологи не сулят ничего хорошего: с учетом меняющегося климата они гарантируют, что впереди – многие годы экстремальных погодных условий. Они уже сейчас рекомендуют орегонским фермерам начинать предпринимать шаги к тому, чтобы уходить из сельскохозяйственного бизнеса или переориентировать свои угодья под сорта и культуры, не боящиеся жары.

Пока же в орегонской Ассоциации производителей рождественских елок решились на эксперименты и уже начали высаживать хвойные саженцы на пару месяцев раньше, чтобы деревца смогли напитаться влагой и выстоять в летней жаре. Заодно там подвели итоги этого сезона: из-за засухи и пожаров елочный «урожай» был вполовину меньше, чем обычно. И пока не берутся давать каких-либо гарантий на будущее Рождество: никто не знает, каким будет лето 2021 года. Но уже сейчас предсказывают дефицит некоторых видов рождественских елей через 8-10 лет, так как прошедшим летом погибла большая часть саженцев из той категории хвойных, что требует выращивания в течение длительного периода времени.

Во всеамериканском масштабе знойное орегонское лето заметного дефицита рождественских елок не вызвало, но цены на них заметно подскочили. Не смогли орегонцы выиграть право поставить в этом году свою елку и в вашингтонский Белый дом, чего неоднократно добивались ранее. В этот раз главную американскую елку привезли в Вашингтон из Северной Каролины.

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