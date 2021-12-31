Новогодний дефицит: В США не хватает рождественских елей

Во всеамериканском масштабе знойное орегонское лето заметного дефицита рождественских елок не вызвало, но цены на них заметно подскочили Фото: REUTERS

У многих американских штатов есть своя, назовем ее, растительная специализация. Все знают, что лучшая картошка в Америке растет на полях фермеров в Огайо, а Нью-Джерси называют Штатом Садов, поскольку половина всех персиков в США выращивается именно здесь.

Что касается рождественских елок, то конкурентов нет у Северной Каролины и Орегона, где ежегодно высаживают несколько миллионов саженцев елей, пихт и сосен.

Только вот Орегон рискует потерять титул одного из главных поставщиков рождественских деревьев. И причиной этому станут вовсе не леность тамошних фермеров или протесты экологов, а изменения климата.

Лето 2021 года уже названо худшим в истории Орегона: там царили жара и засуха. За считанные дни огромные плантации елей погибли от недостатка влаги.

Посадки хвойных на ферме 78-летнего Ларри Райерсона превратились в сухостой за считанные часы. Фермер фиксировал на камеру, как ярко-зеленый цвет елок в один из летних дней сначала поблек, когда термометр стал показывать трехзначные числа по шкале Фаренгейта (100 градусов тепла по шкале Фаренгейта равняются 38 градусов Цельсия – Ред.), а за последующие двое суток, когда жара поднялась до +115 по Фаренгейту, молодые деревья полностью высохли.

У простого фермера Райерсона погибло 4500 деревьев. В этом году он не продал ни одной елки и не заработал ни цента.

– Если следующий год будет таким же, – говорит он, – то мне придется уйти из бизнеса, которому я отдал более полувека. Вы так много работаете, чтобы вырастить деревья, но внезапно они умирают. И в чем смысл такой работы?

Райерсон – не одинок. Тысячи орегонских фермеров, десятилетиями выращивавших ели на продажу, оказались в убытке. Виной всему стали волны тепла, обрушившиеся на северо-запад США этим летом и обеспечившие рекордную жару в Орегоне. Засуха уничтожила миллионы деревьев, и прошедший год, по признанию местных жителей, стал худшим на их памяти.

Практически полностью были уничтожены не только посадки елей, но и других сельскохозяйственных культур. Орегон – один из национальных лидеров в производстве фундука (95% всего производства в США), фасоли, брокколи, груши и клюквы.

Климатологи не сулят ничего хорошего: с учетом меняющегося климата они гарантируют, что впереди – многие годы экстремальных погодных условий. Они уже сейчас рекомендуют орегонским фермерам начинать предпринимать шаги к тому, чтобы уходить из сельскохозяйственного бизнеса или переориентировать свои угодья под сорта и культуры, не боящиеся жары.

Пока же в орегонской Ассоциации производителей рождественских елок решились на эксперименты и уже начали высаживать хвойные саженцы на пару месяцев раньше, чтобы деревца смогли напитаться влагой и выстоять в летней жаре. Заодно там подвели итоги этого сезона: из-за засухи и пожаров елочный «урожай» был вполовину меньше, чем обычно. И пока не берутся давать каких-либо гарантий на будущее Рождество: никто не знает, каким будет лето 2021 года. Но уже сейчас предсказывают дефицит некоторых видов рождественских елей через 8-10 лет, так как прошедшим летом погибла большая часть саженцев из той категории хвойных, что требует выращивания в течение длительного периода времени.

Во всеамериканском масштабе знойное орегонское лето заметного дефицита рождественских елок не вызвало, но цены на них заметно подскочили. Не смогли орегонцы выиграть право поставить в этом году свою елку и в вашингтонский Белый дом, чего неоднократно добивались ранее. В этот раз главную американскую елку привезли в Вашингтон из Северной Каролины.