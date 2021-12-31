ОК запустили deepfake-сервис для персональных новогодних поздравлений

Пользователи ОК смогут в один клик перевоплотиться в новогодний или другой яркий образ

Социальная сеть Одноклассники предложит пользователям поздравить друг друга с Новым годом в праздничном образе. В соцсети появился сервис создания персональной анимации «Новый образ» на базе технологии deepfake и нейросетей. Пользователи ОК смогут в один клик перевоплотиться в новогодний или другой яркий образ.

Для того чтобы создать персональную анимацию, пользователям нужно перейти в мини-приложение, загрузить фотографию со своего компьютера и выбрать понравившуюся анимацию из списка. За несколько минут нейросети интегрируют лицо пользователя в анимацию и покажут результат в виде готовой «гифки»: её можно будет сразу опубликовать в ленте новостей и поделиться с друзьями новогодним настроением. При этом ОК не будут хранить изначальные загруженные фото: они будут удаляться сразу после выхода из мини-приложения.

Запуск сервиса «Новые образы» стал первым шагом в развитии собственных deepfake-технологий ОК. Каждый день в соцсети десятки миллионов пользователей общаются с друзьями и близкими и делятся с ними интересным контентом. С помощью технологии ОК планируют улучшить пользовательский опыт, помочь повысить качество и разнообразие публикуемого контента.

В течение ближайшего года ОК планируют расширять возможности сервиса, а также интегрировать его в разные механики и продукты соцсети: стикеры, фото профиля, рамки, персональные поздравительные ролики и другие. С помощью технологии можно будет персонализировать общение с друзьями, а также примерить на себя новый стиль одежды, прическу или аксессуары.

Сейчас сервис «Новый образ» доступен в десктопной версии соцсети. В дальнейшем функция появится также в мобильных приложениях ОК на Android и iOS.

Направление deepfake-технологий будет одним из ключевых в работе ОК с инструментами для «умной» обработки пользовательского мультимедийного контента (видео, фото, анимация). В 2022 году социальная сеть планирует запустить еще ряд сервисов на базе компьютерного зрения, машинного обучения и нейросетей для редактирования и работы с качеством контента пользователей и групп.