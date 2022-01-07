Пётр Бирюков: Рождественская ночь в Москве прошла без происшествий

Праздничные службы проводились в 700 храмах столицы. Фото М. Мишина / mos.ru

Православные отмечают Рождество Христово сегодня, 7 января. Праздничные службы проводились в 700 храмах столицы.

«Прошедшей ночью пожарную безопасность праздничных богослужений обеспечивали почти 500 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и более 200 добровольцев, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Все мероприятия прошли в штатном режиме и без происшествий».

Напомним, городские службы работают в усиленном режиме до 9 января включительно. В зимние выходные системы жизнеобеспечения столицы снабжают столицу теплом, водой и светом без сбоев. Одновременно по графику проводится уборка улиц и дворов, вывоз мусора.

В Комплексе городского хозяйства продолжается круглосуточное дежурство руководителей, ответственных лиц, оперативных и ремонтных служб префектур округов и предприятий Комплекса. Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад. В столице созданы необходимые запасы резервного топлива и аварийных источников электроснабжения.