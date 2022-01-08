В новогоднюю ночь в Щелкове воры вынесли из деревенского дома оборудование для майнинга

Грабители вынесли из дома дорогостоящее оборудование для майнинга криптовалюты. Фото: Иван МАКЕЕВ

В полицию обратился 41-летний Сергей В.*, техник учебно-методического образовательного центра подмосковного Щелково. Мужчина сообщил оперативникам, что его дом ограбили в новогоднюю ночь.

Сергей уехал отмечать Новый год к друзьям и вернулся только утром 1 января. Зайдя в свой дом, мужчина увидел, что в помещении беспорядок. Сергей осмотрел жилище и нашел следы взлома на одной из пластиковых дверей. Осмотрев все комнаты, мужчина понял, что грабители вынесли из дома дорогостоящее оборудование для майнинга криптовалюты.

«Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что грабители проникли в частный дом в деревне Мишнево в ночь с 31 декабря на 1 января. Хозяин дома, 41-летний Сергей В.* в это время отсутствовал. Неизвестные воры проникли в жилище путем отжатия пластиковой двери. Из одной из комнат дома, грабители похитили компьютерную технику для майнинга криптовалюты. Общий ущерб от действий воров составил 450 000 рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция устанавливает все детали происшествия и разыскивает неизвестных грабителей.

* - имя изменено.

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