Нашествие роботов на Луну и Билл Гейтс, похищающий Солнце: Самые ожидаемые события в мире науки в новом году

Самое настоящее нашествие всевозможных космических аппаратов ожидается на Луне в наступившем году. Фото: Shutterstock

1. Засланный на Марс «Казачок»

Главный космический проект года - запуск автоматической межпланетной станции «ЭкзоМарс». Это совместный проект «Роскосмоса» и Европейского космического агентства. Миссия должна была стартовать в 2020 году, но грянула пандемия и парашютную систему посадочной платформы не успели доделать. Учитывая, что предыдущая попытка «приземлить» на Марсе спускаемый модуль «Скиапарелли» (она проходила в рамках более раннего этапа программы «ЭкзоМарс») окончилась неудачей, на этот раз решили перестраховаться.

Космический аппарат состоит из двух модулей - российской посадочной платформы «Казачок» и европейского марсохода «Розалинда Франклин». Весь этот драгоценный научный груз доставят на Марс две ракеты «Протон М».

Марсоход займется поиском ответа на два главных вопроса: есть ли жизнь на Марсе? И существовала ли она в прошлом? Сейчас по поверхности соседней планеты колесят несколько марсоходов NASA и китайский «Чжужун». Но «Розалинда Франклин» имеет уникальное преимущество - систему буров, которая позволяет искать признаки жизни на глубине до 2 метров! Впрочем, и засланный «Казачок» не будет сидеть без дела. Десантная платформа после приземления начнет работу в режиме научной станции. Она несет на себе целый комплекс аппаратуры, с помощью этих инструментов ученые смогут изучать атмосферу и климат планеты, мониторить радиационную обстановку и исследовать внутреннее строение Марса. Старт «ЭкзоМарса» намечен на сентябрь 2022 года.

Марсоход займется поиском ответа на два главных вопроса: есть ли жизнь на Марсе? И существовала ли она в прошлом? Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2. Возобновление работы «фабрики» Нобелевских открытий

После 3-летнего перерыва самая дорогая научная «игрушка» человечества - Большой адронный коллайдер (БАК) - вновь готова к экспериментам. Стоимость БАК превышает 4 миллиарда евро, это цена строительства нескольких атомных подводных лодок. С помощью гигантской подземной лаборатории ученые (в ЦЕРН работают около 7 тысяч физиков) получают уникальную информацию об устройстве Вселенной. Всего через 4 года после запуска БАК было сделано первое «нобелевское открытие» - найден бозон Хиггса, частица, которая наделяет массой все вещество во Вселенной.

В ходе модернизации на БАК установлено новое оборудование , которое повысит его светимость (число столкновений частиц в единицу времени) и увеличит энергию столкновений с 6,5 до 6,8 тераэлектронвольт. Ученые рассчитывают, что прирост мощности БАК поможет объяснить странности поведения бозона Хиггса и других частиц, которые не вписываются в Стандартную модель (это фундаментальная теория в физике). А также узнать много нового про темную материю и темную энергию - Вселенная на 95 процентов состоит из этих субстанций. Но их природа совершенно непонятна.

Большой адронный коллайдер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

3. Четыре затмения за один год

Самыми народными научными экспериментами являются солнечные и лунные затмения. За этими астрономическими событиями следит невероятное количество людей. Чем объяснить этот интерес? Возможно, современная наука стала слишком сложной и непонятной для простого человека, а поднять голову и увидеть, как Солнце прячется за Луну - самый доступный способ лично ощутить волшебную магию космоса и Вселенной.

Московский планетарий сообщает , что в 2022 году нас ждет два частных солнечных затмения (30 апреля и 25 октября) и два полных лунных затмения (16 мая и 8 ноября).

Но на территории России вы сможете наблюдать только два события:

- Частное солнечное затмение 25 октября будет видно с 12.00 до 16.01 по московскому времени. Жители Москвы увидят, как Луна закроет Солнце на 63 процента. А самую полную фазу затмения - 86 процентов - увидят жители Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа (это Западная Сибирь).

- Полное лунное затмение наступит с 12.10 до 15.49 по московскому времени. В России это зрелище увидят жители восточных регионов страны. На Западе России Луна взойдет после того, как фаза затмения закончится.

Солнечное затмение. Фото: Тимур Ханов

4. Билл Гейтс «украдет» Солнце

Глобальное потепление это уже непреложный научный факт. Ученые только спорят по поводу того, чем оно вызвано - деятельностью человека или природными явлениями. Главный вопрос: как с этим можно бороться? Один из проектов, который пытается минимизировать последствия глобального изменения климата, разрабатывают ученые Гарвардского университета. Финансирует это исследование Фонд Мелинды и Билла Гейтса.

Идея в том, чтобы снизить количество солнечной радиации поглощаемой Землей. Сделать это можно с помощью распыления аэрозолей в верхних слоях стратосферы - они будут отражать солнечные лучи обратно в космос и планета начнет немного остывать.

В этом году ученые проведут первый эксперимент - запустят воздушный шар на высоту 20 километров и выпустят в атмосферу около 2 килограмм карбоната кальция (из него состоит мел и известняк). Возникнет облако длиной один километр и диаметром около 100 метров, а ученые будут смотреть, как это облако влияет на солнечное излучение. Если эксперимент будет успешным у человечества появится инструмент борьбы с пагубными изменениями климата.

5. Возвращение на Луну

Самое настоящее нашествие всевозможных космических аппаратов ожидается на Луне в наступившем году. Мы в первую очередь с нетерпением ожидаем возобновления российской лунной программы. В середине июля планируется запуск зонда «Луна-25», на его борту - 20 килограммов научного оборудования и рука-манипулятор для забора лунного грунта. Космический аппарат должен совершить мягкую посадку в южных полярных широтах и займется поиском водяного льда. В планах «Роскосмоса» строительство обитаемой базы на Луне, а вода - это ключевой ресурс для осуществления этого проекта. Предварительные исследования показали, что место посадки - кратер Богуславского - богато запасами водяного льда.

У наших иностранных коллег тоже планов громадье:

- NASA запустит к Луне космический корабль «Артемида 1». Он полетит без экипажа, а уже на сентябрь 2023 года запланирован пилотируемый полет.

- Индия отправит миссию «Чандраян-3» и высадит первый национальный луноход.

- Южная Корея готовит к запуску собственную орбитальную станцию Pathfinder Lunar Orbiter, она займется исследованием ресурсов Луны.

- Япония планирует старт умного посадочного модуля, который отработает метод точной посадки на Луну, используя технологию распознавания лиц. Отличие только в том, что алгоритмы будут ориентироваться на особенности лунных кратеров.