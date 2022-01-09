Иранские спецслужбы разозлила молодая певица

Свои песни Лираз Чархи использует как оружие в борьбе за права женщин Востока. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ребенком Лираз очень стеснялась своего сефардского происхождения, просила родителей не разговаривать с ней на фарси. В школе часто переживала из-за насмешек одноклассников, которым не нравилась ее смуглая кожа. Так что почти все свое детство девочка провела в кругу семьи.

В юности она пообещала себе бороться за права женщин, чтобы такие, как она, не чувствовали себя ущемлёнными и брошенными.

В 2010 году Лираз переехала в США и занялась музыкой. Гордясь своими иранскими корнями, она во всеуслышание заявила о том, что будет бороться за права женщин Востока, которые, по ее мнению, свободы лишены.

- Лос-Анджелес я называю её Тегеранджелесом!, - говорит Лираз. – И это на самом деле так, потому что в Городе Ангелов живут десятки тысяч выходцев из Ирана.

В Америке она поняла, что ее миссия заключается в том, чтобы стать связующим звеном между иранками, и миром, в котором можно свободно жить и творить.

Лираз часто рассказывает о своих бабушках, которых выдали в Иране замуж, когда им было 11 лет, и о том, как мужья ужасно с ними обходились.

Своей активной позицией Чархи разозлила спецслужбы Ирана, где ее считают гражданкой враждебного государства.

Лираз, впрочем, как и всем обладателям израильского паспорта, навсегда закрыт въезд в Иран. Но это не останавливает девушку от общения с гражданами этой страны. Чархи считает себя частью иранской культуры.

Ей часто присылают из Ирана видео с подпольных вечеринок, где девушки танцуют под ее песни, снимают с голов обязательные для женщин в этой исламской стране платки и танцуют.

Певица не ставит своей целью совершить революцию, она просто хочет, чтобы музыка стала доступна женщинам всего мира, независимо от вероисповедания и национальности.

Лираз приглашает к совместному творчеству иранских музыкантов. Но вот спецслужбам Ирана это не нравится. Они преследуют ее, следят за ней и угрожают.

Но, несмотря на угрозы, певица продолжает писать песни, которые использует как оружие в борьбе за права женщин Востока.