Чего ждать России и русским от бунта в Казахстане, как похудеть за неделю в домашних условиях и насколько будет удачным 2022 год в финансовом плане

1 место. Главный редактор КП Владимир Сунгоркин: В Казахстане происходит организованный мятеж. Но организаторы пока остаются в тени (слушать)

2 место. Политолог Сергей Марков: Протесты в Казахстане произошли из-за реформ, которые страшно нравятся либералам в России (слушать)

3 место. Политолог Андрей Суздальцев: В последние годы Украина активно работала в Казахстане, чтобы дестабилизировать там обстановку и ударить по Москве с тыла (слушать)

4 место. Николай Стариков: После ухода из Афганистана США начинают раскачивать Среднюю Азию (слушать)

5 место. Чего ждать России и русским от бунта в Казахстане? (слушать)

6 место. Экс-советник премьера Украины Сергей Заворотный заявил, что Зеленский сидит на наркотиках (слушать)

7 место. Что изменится в жизни россиян с 1 января 2022 года (слушать)

8 место. Как похудеть за неделю в домашних условиях (слушать)

9 место. Великая кошачья революция. Жизнь 1: До сотворения мира (слушать)

10 место. Финансовый гороскоп-2022. У Раков - прибавка к зарплате, Скорпионам - следить за тратами (слушать)