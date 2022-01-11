ФСБ задержала редактора телеграм-канала украинских националистов

Задержанный признался, что призывал несовершеннолетних к терактам в России

Сотрудники Федеральной службы безопасности России совместно с МВД и Следственным комитетом выявили и задержали активного сторонника радикального сообщества "Маньяки. Культ убийц" (М.К.У.), который находился под контролем 21-летнего гражданина Украины Егора Краснова.

- В результате скоординированной работы задержан 19-летний житель Тверской области, осуществлявший по указанию Краснова пропаганду идеологии массовых убийств, вовлечение в сообщество М.К.У. новых членов, а также подготовку террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры. Преступная деятельность подтверждается признательными показаниями задержанного, выявленной в его средствах связи перепиской в мессенджере "Telegram" с Е.Красновым, а также осмотром изъятых у него предметов и документов, в том числе инструкций по изготовлению самодельных взрывных устройств, - сообщили в ФСБ России.

Юношу поместили под стражу и возбудили уголовное дело по статьям "участие в экстремистском сообществе" и "приготовление к теракту".

В прошлом году на заседании Национального антитеррористического заседания глава ФСБ России Александр Бортников обратил внимание участников заседания "на сохраняющиеся угрозы, связанные, в первую очередь, с деятельностью международных террористических организаций по распространению террористической пропаганды в сети "Интернет" с целью радикализации подростков и молодежи".

Он подчеркнул необходимость дополнительных мер, направленных на нейтрализацию террористических угроз, совершенствование антитеррористической защищенности социально значимых объектов, прежде всего относящихся к сфере образования.

Предупреждение не голословно: только за одну операцию в 2021 году сотрудниками ФСБ России были задержаны 106 российских подростков, которые оказались вовлечены в украинскую террористическую организацию М.К.У., которой под колпаком украинских спецслужб управляет из колонии неонацист Егор Краснов.

В России он разыскивается за организацию 11 убийств в Московской и Ленинградской областях и отбывает срок за хранение оружия на Украине. В России Краснов планировал провести акцию "День культа убийства": собирался одномоментно вывести на российские улицы более сотни вооруженных школьников, на которых у украинских спецслужб был собран компромат.

Подобный способ вербовки используют педофилы: сначала детей просят раздеться за деньги на камеру, а потом шантажируют их этими кадрами, обещают выложить их в сеть, и таким образом склоняют к реальным встречам и половым отношениям.

Так же действует ЦРУ, когда нашим студентам за рубежом делают ценные подарки оплачивают учебу, втягивают в однополые оргии или обвиняют в магазинной краже. Если человек смалодушничает раз, испугается, то от маленького обмана его фактически за руку подводят к предательству или преступлению. Шантажируя таким образом могут направить подростка в учебное заведение с бомбой или оружием в руках.

При этом организаторы терактов стараются держаться в тени и все распоряжения передают по интернету.