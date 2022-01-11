Гарик Харламов испугал поклонников фото с капельницей

Резидент Comedy Club Гарик Харламов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Новогодние каникулы закончились для Гарика Харламова больничной койкой. Шоумен угодил в одну из московских клиник в тяжелом состоянии. Резидент «Камеди клаб» вышел на связь из больничной палаты, выложив в Инстаграме фото с капельницей. Подписчики обеспокоены состоянием Харламова, рассказавшего, что он лежит в больнице с температурой почти под 40 градусов.

- Ни разу не было у меня тут поста с температурой 39,6. Это первый. Что в голову приходит при такой температуре? Да вот ничего вообще кроме странного желания выложить это тут… Не болейте! - написал Гарик в посте.

В комментариях фолловеры желают шоумену скорейшего выздоровления. Гарика поддержали и его звездные коллеги – Лера Кудрявцева, Михаил Галустян, Александр Ревва, Максим Галкин. Накануне из Арабских Эмиратов прилетела бывшая жена Гарика Кристина Асмус, присоединившаяся к общей группе поддержки.

Гарик опубликовал фото, сделанное на больничной койке. Фото: Инстаграм.

Череда несчастий словно преследует бывших супругов: в ноябре серьезно заболела дочь Харламова и Асмус Настя. А затем в больницу с тяжелейшим гриппом и высокой температурой угодила и сама Кристина.

- Адский ноябрь у нас был… Не писала об этом, потому что много всего навалилось, -рассказывала Асмус в Инстаграме. - Мы месяц провели в больнице. Сначала с ребёнком и её кишечной инфекцией лежала, потом я одна с гриппом и жёсткой лихорадкой, потом опять с дочкой, но уже другая история… Плюс осложнения у меня начались. Столько скорых мы в жизни не вызывали. И антибиотиков море. Впервые из-за меня несколько спектаклей отменили. И впервые я не выписывалась из больниц раньше и не рвалась до конца больничного никуда… Хотела, чтоб эти заразы уже прошли наконец. Короче, не буду всего описывать. Просто… Вакцинируйтесь, друзья. Болеть - очень и очень больно.

По словам Кристины, ее в этот период очень поддержал Гарик. Кристина умудряется совмещать плотный рабочий график с воспитанием дочки, пытаясь быть для Насти идеальной мамой. Выходные девочка часто проводит с папой и с его новой возлюбленной – актрисой Катериной Ковальчук. После развода Харламов и Асмус не раз публично подкалывали друг друга. Резидент «Камеди клаб» любит напоминать о том, что оставил Кристине половину своего роскошного загородного дома – мол, бывшая «оттяпала». Кристина же намекала, что муж затаил на нее обиду и не простил ее за разрыв. Но время идет, и, похоже, между экс-супругами в итоге установились хорошие отношения. Об этом Асмус рассказала в Инстаграме, подводя свои личные итоги года. Актриса поблагодарила экс-супруга за поддержку. Несмотря на все проблемы, они смогли сохранить мирные отношения ради дочки.

- Гарик Харламов - ты очень растешь. Открылся для меня недавно совсем с неожиданных сторон. Я рада, что сейчас у нас все так! – написала Кристина в Инстаграме, завершив подпись смайликом в форме сердца.