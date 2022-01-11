«А присесть на дорожку?» - Шендерович* объявил, что покидает Россию

Известный публицист сатирического жанра Виктор Шендерович*, официально признанный "иностранным агентом", объявил, что решил покинуть Россию. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный публицист сатирического жанра Виктор Шендерович*, официально признанный "иностранным агентом", объявил, что решил покинуть Россию. Публично, с барабаном и бубнами, чтобы выдавить слезу, чтобы все его вспомнили и запели как Казаченко: "Больно мне, больно!" И в то время, когда либеральная интеллигенция уже начинает страдать из-за "преследований иностранного агента и репрессий совести нации", другая, гораздо большая часть народа встречает это известие, поставив на воспроизведение "Дорожную" группы "Ленинград".

А мне вот вспомнились почему-то "Мертвые души". Но не Гоголя, а Щедрина - сцена обеда и хоровое исполнение: "Кушайте, Павел Иванович". Только у меня в голове почему-то вертелось: "Ехайте, Виктор Анатольевич". Да, именно не езжайте, а ехайте.

Потому что не из-за политических взглядов бежит Шендерович* из России. У него суд по уголовному делу, который может приговорить и к лишению свободы. Юристы бизнесмена Евгения Пригожина подали на публициста-сатирика заявление о клевете (статья 128.1 УК РФ). Вот Шендерович* и решил "переждать снаружи" судебный процесс, из-за страха ответить за слова. При этом, он патетически заметил, что "вынужденный отъезд с родины – это тоже лишение свободы".

Стоит ли жалеть об отъезде публициста? Разве что подписантам бессчетных обращений от имени "Конгресса интеллигенции". Кстати, сам Шендерович* тоже входил в эту удивительную структуру, по любому поводу выступая против нынешней России. А вот остальным – даже не знаю.

Я бы лично жалел об отъезде Шендеровича* образца 1995-2001 годов – талантливого сатирика, сценариста потрясающих "Кукол". А сегодня это скорее злобствующий русофоб, который смеется не смешно, а так, что каждый раз надо объяснять: "Шутка".

- В то время как американцы производят айфоны и айпады, немцы - автомобили, а итальянцы - одежду и обувь, россияне производят нравственность. Поскольку руки у россиян, по генетической традиции, растут из жопы, а голова, в результате отрицательной селекции, называемой "особый путь развития", набита по преимуществу ботвой, этот промысел остается в настоящее время почти единственным. Нравственность россияне производят ртом, особенно специализируясь на обсуждении т.н. "безнравственности". Шумное всенародное обсуждение чужой безнравственности помогает россиянам заглушить болевые ощущение от рабского ярма, натирающего им шею, и отвлечься от зрелища рук, продолжающих все это время расти из жопы, - вот классический образчик "юмора" сегодняшнего Шендеровича*.

А чего стоит его утверждение об ответственности СССР за развязывание Второй Мировой? И не менее пафосные призывы не праздновать День Победы, а каяться и просить прощения...

Единственное, что вызывает сожаление, даже после отъезда Шендерович* наверняка останется сотрудником российских СМИ, будет получать отсюда, из страны, которую он презирает, деньги для безбедной жизни и продолжать изливать на нее желчь. А вы бы, Виктор Анатольевич, попробовали для начала на новой Родине что-нибудь эдакое про местное население написать, а мы бы посмотрели, на сколько ему хватит терпения.

И, знаете, может на дорожку присядете? В хорошем смысле слова, хотя лично я (и наверняка не только я) не возражал бы и против иного значения данного термина, если суд так решит. А то вдруг дорога не заладится, и еще вернетесь.

*Признан иноагентом