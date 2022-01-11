Мировые цены на еду за 2021 год выросли почти на треть: чем это грозит нам

Экономист Гойхман допустил замедление рекордного роста цен на продукты Фото: Иван МАКЕЕВ

За 2021 год продовольствие в мире стало дороже на 28,1%, то есть почти на треть. Таковы неутешительные подсчеты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), опубликованные в начале января.

Как сообщают эксперты ФАО, нынешний рост цен, несмотря на небольшой их откат в декабре, — максимальный за десятилетие.

Мировые цены выросли на все группы продуктов, за которыми наблюдают специалисты ООН (см. «Так в мире за год подорожало продовольствие»). В чемпионах - растительные масла, что объясняется дефицитом некоторых их видов (соевое и рапсовое) и высоким спросом. Продолжались передряги с сахаром. Заморозки в Бразилии мир так напугали, что цены повышали «на всякий случай». Нешуточно трясло рынок зерна. Основные экспортеры сократили поставки (в ряде стран были неурожаи), поэтому цены на пшеницу оказались на треть выше средних за предыдущий год, а на кукурузу — на 44%.

ПОЧЕМУ У НИХ РОСТ ЦЕН ПОЧТИ НА 30%, А У НАС ЧУТЬ БОЛЬШЕ 10%?

В России, по предварительным данным Росстата, продукты за год подорожали на 10,62% (декабрь 21 года к декабрю 20 года). Это больше, чем потребительская инфляция у нас в целом за тот же период по официальным данным (8,4%). Но явно меньше, чем мировой рост цен на еду. Как так получается?

-Первое — у нас урожай был лучше, чем в Европе. Мы тут выигрываем, потому что страна большая и единая. Если где -то неурожай, то в другой части — урожай и в целом «средняя температура по больнице», несмотря на все климатические изменения, получается хорошая, - объяснил корреспонденту kp.ru директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов. - Второе — мы от импорта основных продуктов за время санкций-контрсанкций практически перестали зависеть, более того — превратились в их экспортера. Остаются проблемы с привозным семенным материалом, сельхозтехникой и комплектующими- но это не тот уровень проблем, что был раньше. И третье - у нас свои удобрения, а также газ с нефтью, что сейчас оказалось крайне важным в свете энергетического кризиса на Западе и вызванного им дефицита удобрений. Внутри страны у нас удобрения и энергоресурсы тоже дорожают, но не такими темпами, как на Западе — а это напрямую влияет на стоимость продовольствия.

Кроме того, как напомнил эксперт, весь год наше правительство пыталось принимать меры, чтобы сдержать рост цен на продукты. Это и поддержка сельхозпроизводителей (субсидированные кредиты, возмещение части капитальных затрат на производство и т. п.), и заградительные экспортные пошлины на некоторые продукты (чтоб на радостях от открывшихся перспектив весь урожай не продали на Запад), и договоренности с сетями и производителями. По совокупности они свою роль тоже сыграли.

ЧТО БУДЕТ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ В 2022 ГОДУ И КАК ЭТО СКАЖЕТСЯ НА НАС?

Как объясняют эксперты, рост цен на еду, да еще такими темпами, - социальная проблема не только для России. Поэтому что-то делать с этим придется. Ведь дорожают самые базовые продукты, которые нужны всем и от которых даже бедняки будут отказываться в самую последнюю очередь.

- Экономисты называют это «низкая эластичность спроса по цене». Высокая потребность в таких продуктах, невозможность отказаться от них или чем-то заменить, способствуют наращиванию цен, - говорит главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. - Главные причины происходящего пока не преодолены. Среди них – сокращение производства в мире из-за ковидных ограничений, нарушение логистических цепочек, общая накачка необеспеченными деньгами. А энергетический кризис и взлёт цен на топливо и электричество резко взвинтил затраты производителей, обрушил их рентабельность и возможности производства. Для России эти общие мировые проблемы проявляются не только в удорожании импортного продовольствия, материалов и оборудования для отечественного агропрома. Растущие мировые цены подталкивают отправлять на экспорт в ущерб внутреннему рынку российское продовольствие и сырьё для его выпуска. Тем не менее, есть вероятность, что темп роста цен всё же снизится в 2022 году. Ведущие центробанки на 2022 год провозгласили ужесточение финансовой политики. А если и ситуация с пандемией стабилизируется, то перечисленные выше факторы постепенно потеряют свою остроту, а с ними и нынешние продовольственные проблемы.

Так в мире за год подорожало продовольствие

(2021 год к 2020 году)

Зерновые +27,2%

Растительные масла +65,8%

Молочная продукция +16,9%

Мясо +12,7%

Сахар +37,5%

В ЦЕЛОМ +28,1%

(Данные ФАО)

На сколько выросли в цене основные продукты у нас

(ноябрь 2021 к ноябрю 2020, в среднем по России)

Хлеб и хлебобулочные изделия +9,8%

Крупы и бобовые +13,4%

Мясо и птица +18,5%

Рыба и морепродукты +10,4%

Молоко и молочная продукция +8,4%

Масло сливочное +9,4%

Масло подсолнечное +9,6%

Яйца куриные +26,5%

Сахар-песок +5,5%

Плоды и овощи +19,4%

(Данные Росстата)

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