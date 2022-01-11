Стартовал прием заявок на IV международный маркетинговый конкурс в сфере туризма «PROбренд»

Конкурс проводится среди участников туристического рынка России и других стран. Фото: Shutterstock

Конкурс проводится среди участников туристического рынка России и других стран. Цель конкурса – создание эффективной информационной и коммуникационной площадки для обмена опытом по созданию брендов, продвижению туристических и гостиничных услуг на туррынке и организации взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.

К участию в конкурсе приглашаются национальные туристические офисы, региональные администрации и туристско-информационные центры, туроператоры и турагентства, средства размещения: отели, санатории, гостевые дома, хостелы; рекламные агентства, музеи и музеи-усадьбы, рестораны и точки питания, журналисты, блогеры, фотографы.

Если вы и ваша компания используете нестандартные маркетинговые инструменты, проводите эффектные и эффективные PR-кампании на туррынке, применяет инновационные способы взаимодействия туристического бизнес-сообщества со средствами массовой информации и находите интересные рекламные решения, участвуйте.

Прием заявок продлится до 30 апреля 2022 года.

Скачать заявку и ознакомиться с Положение можно на сайте.