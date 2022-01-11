Пчелы против меда: странный запрет на рекламу авто

В любом случае без автомобиля, не важно, каким он будет, мы в ближайшие десятилетия точно не обойдемся Фото: Shutterstock

Самих автопроизводителей это, конечно, смутило, но правила есть правила, и соблюдать их придется. Так, с марта 2022 года под рекламой машин во Франции они должны размещать типовые эколозунги: «Подумайте о совместном использовании автомобилей», «Используйте общественный транспорт в повседневных целях» и «Если расстояния короткие, лучше ходить пешком или ездить на велосипеде» и обязательный хэштег #SeDeplacerMoinsPolluer («Двигайся, меньше загрязняй»).

И это еще меньшее из зол, так сказать, уступка экологам, которые вообще настаивали на полном запрете рекламы автомобилей. А в перспективе — Европейская комиссия предложила к 2035 году ввести полный запрет на машины с ДВС. Так куда катится автомобильный мир и есть ли реальная альтернатива традиционному автотранспорту?

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Политика озеленения модельного ряда в Европе ведется давно, но сейчас, мне кажется, она принимает какие-то извращенные формы. Когда много лет назад было принято решение на ценнике указывать экологический класс автомобиля и цветовую шкалу с количеством выбросов, этот подход был объясним. Производитель напоминал покупателю, какую машину тот берет. Где-то от этого зависели налоговые платежи, где-то нет, но тем не менее покупатель мог выбрать более «зеленый» автомобиль, и кому-то это было приятно, и выглядело адекватно. Мы тоже мечтали, чтобы у нас что-то такое было, хотя бы расход топлива указывался более четко. Чего в России так и не появилось. Но сейчас, когда автоконцернам фактически навязывается реклама альтернативных средств передвижения, это выглядит, как если бы производителей чайников для газовых плит обязали рекламировать электрические чайники. При этом в той же Германии половина электричества производится путем сжигания угля на ТЭЦ, в том числе российского. Это все немножко от лукавого. Ведь замена авто с ДВС на электромобили тоже сомнительная перспектива, сейчас при нормах Евро-6 и грядущих Евро-7 двигатели стали настолько чистыми, что гораздо большее загрязнение приносит истирание колодок, тормозных дисков и шин и истирание асфальта. Электромобили при этом без шин ездить не будут, то есть они тоже будут загрязнять окружающую среду. Поэтому вся эта истерия, на мой взгляд, она уже с перебором. Однако под давлением «зеленого» лобби мировая повестка, технологическая и товарно-сырьевая, будет замешена на сокращении углеродного следа, и все инвестиции будут направлены в те сектора экономики, которые будут работать на это. И не следовать этому не смогут ни отдельные государства, ни отдельные производители. Чем это закончится или на каком этапе это тормознется, трудно сказать. Хотя даже при вот таком агрессивном давлении экологов рано или поздно наступит некий баланс. Но пока это порой принимает вот такие курьезные формы.

В любом случае без автомобиля, не важно, каким он будет – с водителем или без, с бензиновым или газовым, или электрическим, или атомным двигателем — мы в ближайшие десятилетия точно не обойдемся.