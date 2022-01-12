Анекдоты: Чем толще я становлюсь, тем дешевле принимать ванну

На экзамене в институте:

- Вы заслуживаете твердую четверку.

- Профессор, но я заплатил за пятерку?

- Инфляция.

* * *

Бомж на приеме у врача:

- Здравствуйте, доктор, у меня болит живот.

- А что вы вчера ели?

- Голубя ел.

- А вы голого голубя ели?

- Да, поймал, ощипал и голого голубя ел.

- А вы голову голубя ели?

- Да, голову голубя ел.

- А вы голую голову голубя ели?

- Ну, голую голову голубя ел. А чё с животом-то у меня?

- Хм... Честно говоря, я логопед, но чем смог - помог!

* * *

Пандемия привела к появлению нового вида разумных: домосапиенс.

* * *

Звонок в дверь. Хозяин открывает, на пороге - гости.

- Да вы хоть бы предупредили, - упрекает их хозяин.

- Да хотелось вас дома застать…

* * *

- Вы уже сдали деньги на шторы в классе?

- Женщина, отцепитесь! Я просто мимо школы прохожу…

* * *

- Ты такая классная! Повезет же кому-то.

- Может быть, тебе?

- Нет. Я невезучий...

* * *

Чтобы избавиться от крыс, Максим переоделся матросом и, расхаживая по квартире, кричал: «Мы тонем! Спасайся кто может!»

* * *

Британские ученые доказали, что если свет на кухне включать и выключать каждые три секунды, то тараканы умрут от изнурительного бега туда-сюда.

* * *

Когда мы развелись, мы поделили все, даже друзей.

Причем мне достались те, кому мы были должны, а ей те, которые были должны нам.