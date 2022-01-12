Анекдоты: Чем толще я становлюсь, тем дешевле принимать ванну

На экзамене в институте:
- Вы заслуживаете твердую четверку.
- Профессор, но я заплатил за пятерку?
- Инфляция.
* * *
Бомж на приеме у врача:
- Здравствуйте, доктор, у меня болит живот.
- А что вы вчера ели?
- Голубя ел.
- А вы голого голубя ели?
- Да, поймал, ощипал и голого голубя ел.
- А вы голову голубя ели?
- Да, голову голубя ел.
- А вы голую голову голубя ели?
- Ну, голую голову голубя ел. А чё с животом-то у меня?
- Хм... Честно говоря, я логопед, но чем смог - помог!
* * *
Пандемия привела к появлению нового вида разумных: домосапиенс.
* * *
Звонок в дверь. Хозяин открывает, на пороге - гости.
- Да вы хоть бы предупредили, - упрекает их хозяин.
- Да хотелось вас дома застать…
* * *
- Вы уже сдали деньги на шторы в классе?
- Женщина, отцепитесь! Я просто мимо школы прохожу…
* * *
- Ты такая классная! Повезет же кому-то.
- Может быть, тебе?
- Нет. Я невезучий...
* * *
Чтобы избавиться от крыс, Максим переоделся матросом и, расхаживая по квартире, кричал: «Мы тонем! Спасайся кто может!»
* * *
Британские ученые доказали, что если свет на кухне включать и выключать каждые три секунды, то тараканы умрут от изнурительного бега туда-сюда.
* * *
Когда мы развелись, мы поделили все, даже друзей.
Причем мне достались те, кому мы были должны, а ей те, которые были должны нам.