Это Гумилев или памятник гуманоиду Алешеньке? Проект памятника поэту рассорил культурную общественность

Скульптор Екатерина Пильникова уверяет, что никаких пропорций не нарушала: Гумилев как Гумилев. Даже интересно, почеу словам скульптора не верят?

Страшными памятниками поэтам и писателям Москву не удивишь. Из старенького - у нас есть и Лермонтов в виде "мужика в пиджаке", которого не посадят, и Пушкин в виде "таракана в банке" на Большой Никитской. Из новенького - не устает радовать Зураб Церетели навешивая поэтессам несанкционированную бронзовую грудь пятого размера. В позапрошлом году лидером хайпа был пресловутый скульптор Потоцкий, поставивший Есенина в позу "мостик" на моржовые ласты.

Наконец-то очередь дошла и до культурной столицы.

Скандалом завершился проведенный накануне Нового года в Петербурге конкурс на проект памятника Николаю Гумилеву. Культурное сообщество сочло, что над поэтом поглумились и победивший эскиз с непропорцинально раздутой головой напоминает мемориал гуманоиду Алешеньке.

Скульптурная общественность возражает: мол, не наговаривайте, это отличный памятник.

Почему Жаба лучше Гумилева?

Неловко даже говорить, но к этому монументу Петербург шел очень долго. Более тридцати лет разнообразные общественные организации пробивали в верхах идею памятника Николаю Степановичу. Основатель акмеизма, большой поэт, чье творчество проходят в школе, оказался самым обделенным из всех представителей Серебряного века: ни могилы, ни памятника, ни музея...

Инициативные группы не раз жаловались: в Питере кому только памятников не понаставили: и Чижику-пыжику, и Носу и даже Жабе. И только Гумилеву, родившемуся в горде на Неве - ничегошеньки.

И вот, наконец, лед тронулся. В 2020 году представителям Гумилевского общества удалось достучаться, вернее, дозвониться до президента посредством прямой линии. Вскоре из Администрации президента было получено разрешение на установку фигуры в Крондштадте, где родился будущий поэт.

Согласовали место, провели конкурс.

Казалось бы, ура?

Но нет, не ура.

Из тридцати представленных работ эксперты выбрали три самые лучшие, которые после доработки могут занять место в Крондштадте. Одна скульптура представляла собой брутальный монолит с выделяющимися головой и руками. Вторая фигура запечатлела Гумилева, сидящим на бруске. Ну а победителем стала гидроцефальная голова от Екатерины Пильниковой, выполненная "в классическом стиле".

Вместо того чтобы радоваться, что эксперты не выбрали в победители фигуру Жирафа (такой вариант тоже предлагался), культурная общественность завопила.

- Там ведь было, из чего выбрать, - ругалась председатель Гумилевского общества Ольга Медведко. - Почему именно это?

Откровенно говоря, сами гумилевцы положили глаз на эскиз, где поэт запечатлен идущим в полный рост против ветра.

Второе и третье места тоже не вызвали энтузиазма общественников.

Второе и третье места тоже не вызвали энтузиазма общественников.

Однако такой вариант жюри даже не рассматривало.

- Лучшей стала работа Пильниковой, потому что у нее Гумилев хотя бы не выглядит садовой скульптурой, - объяснил ректор Академии Репина Семен Михайловский.

Сама автор скульпторы Катерина Пильникова упреки в нарушении пропорций сочла необоснованными.

- Не меняла я пропорций головы, все делала по классике, опираясь на фотографии Гумилева, - рассказала скульптор kp.ru.

- Просто конкурс провели быстро и работу нужно было сделать в течение месяца. Кроме того, фотографий Гумилева сохранилось мало...

Бюст или памятник

Оказалось, что фанаты Гумилева - тоже бронебойная сила не хуже вдовы Владимира Этуша. Против памятника подписались известные писатели и художники и представители культуры. В том числе - Жанна Бичевская, Игорь Волгин. В итоге на 12 января в администрации Крондштадского района Санкт-Петербурга запланировали общественные слушания вместе с главой района Олегом Довганюком. Будут вместе размышлять о пересмотре итогов конкурса.

Помимо "непохожести" Гумилева, представители культуры заготовили еще один козырь.

- Бюстов Гумилеву у нас в стране и так целых пять. Зачем нам еще один бюст? Мы всегда говорили о том, что у нас полноценного памятника. Единственный памятник в полный рост находится на Ураине, в Харькове, - говорит Ольга Медведко.

Культурная общественность настаивает, что организаторы конкурса закрыли глаза на техническое задание, где речь шла именно о памятнике.

Представителям Гумилевского общества пришелся по душе вот этот монумент.Гумилев идет навстречу ветру по красной полосе. Однако жюри сочло такое решение неприемлемым: то ли "вульгарным", то ли "похожим на садовую скульптуру"

- Памятник подразумевает создание монумента в полный рост, а не бюст, - убеждена Медведко.

Иначе считает член жюри, ректор академии в Петербурге Семен Михайловский.

- О фигуре в полный рост речи не шло. Мы сочли, что памятник - это именно бюст.

Скульптор Екатерина Пильникова обосновала свой выбор в пользу бюста тем, что место, отведенное для монумента Гумилеву - очень маленькое и установить там фигуру в полный рост не получится.

"КП" внимательно следит за спором.

Вспоминая старое

Мы уже не раз задавались вопросом о том, что присходит со скульпторами и почему им перестало удаваться портретное сходство. Самый показательный пример - история с мемориальной доской Владимиру Этушу, которую хотели установить на фасаде дома, где жил артист. Тогда в ходе конкурса комиссия избрала победителем нечто вообще не имеющее ни малейшего сходства с Владимиром Абрамовичем.

Как объясняли пораженной вдове, в наше время найти скульптора, умеющего передать портретное сходство - вообще невозможно: если на сорок процентов похож - считай, повезло.

Только благодаря энергии и настойчивости Елены Этуш конкурс переиграли. Вдове удалось найти молодого скульптора, способного уловить портретное сходство. Для него она отвоевала не только право выполнить доску Этушу, но и, по сути, диплом в Суриковской академии. Сегодня молодой скульптор Филип Трушин, открытый Еленой Этуш, очень востребован. Он выполнил мемориальную доску Лужкову, Олегу Далю, на очереди - мемориальная доска Василию Лановому.

Прямая речь

Ольга Медвед, председатель "Гумилевского общества":

"Если мы спустим все на тормозах, то огромный тридцатилетний труд по пробиванию памятника Гумилева будет напрасным. Поставят пародию на любимого поэта в виде карикатурного бюстика и все обо всем забудут.

Нам не нужен бюстик поэту. Бюстов Гумилеву и так пять штук: мы изначально говорили о том, что нужен памятник, к которому можно прийти и принести цветы. Разве не странно, что полноценный памятник Гумилеву стоит не у нас, а на Украине, в Харькове?"

Екатерина Пильникова, скульптор:

"Я не понимаю, отчего на меня все ополчились. Скульптуру Гумилева я делала по фотографиям, никаких пропорций не меняла. Времени было мало, успеть былосложно. Идею бюста, а не полноценного памятника я выбрала потому, что место, которое выделяется под памятник - крошечное. Там вообще не будет смотреться фигура в полный рост.

То, что моя работа не понравилась представителям общества - не говорит ни о чем. У нас большинство памятников людям не нравится. Один известный монумент называют "памятником геморрою", другой - "водителем трамвая"...

Семен Михайловский, ректор академии художеств имени Репина:

"Что тут можно сказать? У разных категорий граждан разные взгляды на искусство и на жизнь. Этот конкурс судила комиссия, состоящая из компетентных людей. Мы сочли, что памятником Гумилеву должен быть именно бюст. Если у кого-то иная точка зрения, то нужно принимать решение об установке фигуры. Однако на мой взгляд, все представленные на конкурс фигуры были вульгарными и нелепыми. В нашу задачу входило провести конкурс, и мы его провели. Теперь, для того чтобы решить, каким будет памятник Гумилеву - нужна проявленная воля. Губернатор или глава Крондштадта должен принять решение и сказать: памятник будет таким-то."