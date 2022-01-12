«Страдает, не спит, пьет таблетки»: Садальский рассказал о проблемах Малахова со здоровьем

Поклонники телеведущего с недавних пор заметили, что он сильно набрал вес и начал носить парик. Фото: Инстаграм.

Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Станислав Садальский рассказал о проблемах со здоровьем у Андрея Малахова. Актер признался, что телеведущий работает просто на износ. Андрей настолько выматывается, что постоянно принимает снотворное, поскольку без таблеток ему трудно заснуть.

11 января звезда шоу «Прямой эфир» отмечает 50-летний юбилей. Станислав Садальский поздравил своего друга с днем рождения и пожелал ему «чуть ослабить поводья». Актер говорит, что «бесконечное уважение» в шоу-бизнесе у него вызывают лишь два человека — Андрей Малахов и Дмитрий Нагиев. Хотя многие критикуют шоу «Прямой эфир» за скандальные сюжеты, разыгрываемые знаменитостями за деньги, Садальский уверен, что Малахов – честный и порядочный человек. Актер назвал Андрея «хорошим парнем» и посоветовал поберечь себя.

- Он работает просто на разрыв. Он переживает, страдает, не спит, он пользуется, я знаю, снотворными таблетками. Так работать тоже нельзя - есть такой, знаете, синдром ямщика: ты думаешь, что ты молодой, гонишь, загоняя себя - сердце разрывается. Вот я желаю ему, чтобы он чуть-чуть ослабил поводья, - заявил Садальский порталу News.ru.

Поклонники популярного телеведущего с недавних пор заметили, что он сильно набрал вес и начал носить парик. Зрители переживают за Андрея, подозревая, что такие перемены с его внешностью происходят неспроста. В соцсетях активно обсуждают слухи о возможной тяжелой болезни ведущего шоу «Прямой эфир». Сам Малахов эти предположения не комментирует.

Свое 50-летие телеведущий отмечает в Германии вместе с женой Натальей Шкулевой. Фото: Инстаграм.

Свое 50-летие телеведущий отмечает в Германии. Андрей отправился на популярный курорт Баден-Баден. Вместе с женой Натальей Шкулевой и четырехлетним сыном Сашей он поселился в спа-отеле, номер в котором стоит около 60 тысяч рублей в сутки. Наталья поделилась в Инстаграме видеороликом своей прогулки по окрестностям. Супруги с удовольствием прошлись по парку, позируя на камеру на фоне зеленых газонов. В Европе стоит теплая погода, снега нет, так что имениннику удалось на время сбежать из московской зимы.

Супруги любят проводить время на немецком курорте, где можно не только отдохнуть, но и оздоровиться в бассейнах с термальной водой. К слову, в прошлом у Малахова не раз были проблемы со здоровьем. В 2006 году он попал в реанимацию – как говорили тогда, из-за передозировки спортивного питания. А в 2005 году подхватил вирус, когда снимался в Африке в шоу «Последний герой». Шоумена тогда положили в московскую инфекционную больницу. Врачи долго затруднялись поставить ему точный диагноз. В клинике Андрея поместили в карантинное отделение, запретили ему принимать посетителей и даже передавали еду через специальное окошко.