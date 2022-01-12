В Индии появилось мобильное приложение с аукционом «по продаже мусульманок»

В полиции считают, что единственной целью создания скандального приложения является попытка унизить мусульманок. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранители индийского мегаполиса Мумбаи задержала несколько человек по подозрению в создании и распространении мобильного приложения Bulli Bai, с помощью которого якобы проводились виртуальные аукционы по продаже известных мусульманок.

На самом деле никаких продаж не было, а фото женщин были взяты для приложения из их профилей в социальных сетях.

В полиции считают, что единственной целью создания Bulli Bai является попытка унизить мусульманок, травля которых при нынешнем правительстве страны достигла небывалых высот.

Расследования и проводятся сразу в трех штатах Индии, а в полиции заявили, что в ближайшее время будут проведены очередные задержания и аресты, но на данный момент следствие располагает очень незначительным объемом сведений по этому делу.

– Еще рано говорить, кто создал приложение, и каковы были мотивы программистов, – сказал журналистам комиссар полиции Мумбаи Хемант Нагрейл.

Само приложение уже заблокировано. Возмущенная общественность утверждает, что создание Bulli Bai и травля мусульманских женщин не в последнюю очередь связаны с тем, что появившееся летом приложение Sulli Deals с такими же самыми «аукционами» было просто удалено из Сети, а полиция фактически не занималась расследованием жалоб мусульманок, чьи фото были там выложены.

Созвучность названий Sulli Deals и Bulli Bai вызвана тем, что слова «sulli» и «bulli» в хинди используются в качестве уничижительных для женщин и нередко используются индуистскими радикалами.