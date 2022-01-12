«Маяк» продолжает бить рекорды

Минувшей осенью ОАО «Маяк» отпраздновал 171-летие со дня основания. В ходе торжественного мероприятия, приуроченного к этой дате и Дню работника леса, председатель совета директоров холдинга Василий Вдонин напомнил присутствующим, что, благодаря грамотной политике и постоянной модернизации оборудования, предприятия, входящие в холдинговую компанию «Маяк», стабильно наращивают объемы производства, каждый год побивая собственный рекорд.

Обновление технической базы - одно из ключевых направлений деятельности предприятия. Запущенная в 2018 году новая бумагоделательная машина с производственной мощностью 40 тысяч тонн готовой продукции в год позволила холдингу войти в 20-ку крупнейших компаний в РФ по производству писче-печатных видов бумаги. Сейчас «Маяк» изготавливает бумагу на трех машинах, ежегодно производя более 140 тысяч тонн продукции. Помимо этого, компания изготавливает акварельную, цветную бумагу, бумагу-основу, гофрокартон и многое другое.

Рекорд 2020 года был побит в октябре минувшего года. Всего же, по итогам 2021-го предприятия «Маяка» произвели готовой продукции почти на 22 миллиарда рублей. 2,7 миллиарда рублей налогов было отчислено в бюджеты разных уровней.

- Мы гордимся этими результатами, - отмечает генеральный директор «Маяка» Владимир Вдонин. – Эти цифры, в первую очередь, доказывают то, что наши сотрудники любят свою работу и готовы выполнять ее, несмотря на трудности.

На сегодня в штате холдинга «Маяк» работают около 1600 человек. Среди них есть даже целые семейные династии – мы рассказывали о них в одном из наших материалов. В нелегкое для всего мира время руководство холдинга сделало ставку именно на сохранение коллектива – поскольку, большая часть успеха компании зависит от людей, работающих в ней, и каким бы современным ни было оборудование, оно не сможет работать само по себе.

Средняя зарплата на предприятии составляет 46 тысяч рублей. Для нашего региона это приличные деньги. Этот фактор, а также многочисленные «бонусы», получаемые работниками, из года в год помогают «Маяку» входить в число лучших работодателей региона. Стоит еще раз напомнить и о вовремя принятых на предприятиях холдинга мерах безопасности, которые позволили сохранить коллектив даже в непростые времена пандемии.

Модернизация продолжится и далее: в конце прошлого года Владимир Вдонин заявил о намерении вложить 500 миллионов рублей в строительство новых очистных сооружений и очистку русла Суры. Данный проект, аналога которому в нашем регионе пока нет (поскольку все необходимое оборудование будет изготавливаться не в России, а в Германии), позволит улучшить экологическую обстановку в окрестностях старицы главной городской реки. К его реализации уже приступили.

Работа продолжается.

СПРАВКА «КП»

В 1849 году купец второй Гильдии Петр Васильевич Сергеев решил открыть в Пензе писчебумажную фабрику. К строительству завода приступили той же весной, и уже в июне 1850 года предприятие приступило к работе.

В 1922 году компания вместо «Сурской писчебумажной фабрики» стала называться «Маяк революции». Новое имя предложили сами работники.

В 80-х фабрика едва не закрылась, но в ситуацию вмешался Василий Алексеевич Вдонин, назначенный генеральным директором в 1987 году. С его назначением «Маяк революции» расширил ассортимент продукции и включил в него товары народного потребления - тетради и обои.

Запуск в 1988 году единственного в СНГ производства декоративной бумаги, освоение способов изготовления бумаги-основы для мебельной промышленности, ввод в эксплуатацию сразу нескольких обоепечатных машин позволили обойти конкурентов. В 1992 году бумажная фабрика «Маяк Революции» была преобразована в Открытое Акционерное Общество «Маяк»

Новой эрой в развитии фабрики стало создание в 2006 году совместного российско-германского предприятия ООО «Маяк-Техноцелл». Договор о сотрудничестве был подписан между ОАО «Маяк» и фирмой «TechnocellDekorGmbh». Совместное с европейским предприятием производство позволило вывести продукцию на новый уровень.

За полтора с небольшим века организация прошла путь от мануфактурной фабрики до высокотехнологичного динамично развивающегося предприятия с широким ассортиментом продукции. Сегодня «Маяк» - это крупный холдинг, в который входит 10 предприятий. Продукция компании известна не только в родной Пензе, но и по всей России и даже за рубежом. Компания постоянно участвует в международных выставках, где получает высокие отзывы и награды.