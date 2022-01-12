Тайна «Грифона»: в Великих Озерах обнаружили корабль-призрак, пропавший 343 года назад

До наших дней дошла легенда, согласно которой «Грифон» покоится на дне озера потому, что корабль проклял ирокезский шаман Метиомек

История корабля-призрака «Грифон» хорошо известна всем, кто живет в районе американских Великих Озер. До наших дней дошла легенда, согласно которой «Грифон» покоится на дне озера потому, что корабль проклял ирокезский шаман Метиомек. Он возвестил, что души моряков «Грифона» никогда не найдут упокоения и будут вечно бороздить просторы Великих озер на корабле-призраке.

В эту легенду не просто поверили: три с половиной века находились все новые и новые очевидцы, клявшиеся в том, что своими глазами видели «Грифон» и слышали доносившееся с его палубы жалобное пение.

И вот тайна кораблекрушения, наконец, разгадана. Но обо всем по порядку...

Владельцем «Грифона» был французский авантюрист Рене-Робер Кавелье де Ла Саль, приторговывавший пушниной, которую он скупал у индейцев. Известно, что в свой последний путь «Грифон» отправился в 1679 году. В то время это было самое большое парусное судно, когда-либо спускавшееся на воду Великих озер. До этого по ним ходили лишь индейские каноэ.

О судьбе «Грифона» не было известно долгих 343 года

Пройдя на «Грифоне» по озерам Эри, Гурон и Мичиган, Ла Саль сошел на берег, отправив барк к Ниагаре, но «Грифон» туда никогда так и не пришел. Он таинственно исчез вместе с шестью членами экипажа и грузом мехов, которыми Ла Саль успел набить трюмы.

Пропажа парусника стала одной из самых загадочных историй Великих озер. Ходили слухи, что индейцы взяли деревянное судно на абордаж, убили моряков, а затем сожгли его. Сам Ла Саль был уверен, что капитан намеренно потопил парусник, чтобы скрыться с украденным дорогостоящим грузом. Подозревали и других скупщиков пушнины, желавших избавиться от конкурентов, и даже иезуитов, которым Ла Саль мешал в их хитроумных комбинациях, заключавшихся, в основном, в добровольной передаче индейцами меховых шкурок в обмен на слово божье.

И лишь теперь пара американских аквалангистов Стиви и Кэти Либерты нашли обломки парусника на дне озера Мичиган. О судьбе «Грифона» не было известно долгих 343 года.

На кадрах подводной видеосъемки видно, что на носовой мачте и других частях судна нет следов огня. Они лежат на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга, что подтверждает версию затопления из-за сильного шторма.

Но мы вряд ли когда-нибудь узнаем точные детали еще одной трагической и одновременной загадочной истории. Через пять лет после пропажи «Грифона» Ла Саль отправился в новую экспедицию и направил корабли из Франции в сторону Мексиканского залива, к устью реки Миссисипи.

С самого начала экспедицию преследовали одна неудача за другой – то вдруг всех разом валили с ног непонятные хвори, то на суда нападали пираты. Капитаны, карты которых были неточными, вели корабли неизвестно куда и вообще отказывались следовать приказаниям Ла Саля.

Когда, наконец, суда пришвартовались у американских берегов, выяснилось, что они пришли совсем в другое место – в бухту Матагорда. Моряки взбунтовались и умертвили Ла Саля.

Говорят, что смерть его была ужасной, и теперь призрак француза-исследователя лунными вечерами можно встретить на берегу Матагорды. Ла Саль бродит по кромке воды и просит показать направление в сторону устья Миссисипи, к которому он так и не дошел.

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