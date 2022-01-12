Сотрудники "Комсомолки" получили грамоты СВР России

Директор СВР России Сергей Нарышкин (справа) вручил грамоту Владимиру Сунгоркину Фото: Иван МАКЕЕВ

Разведка - одна из самых закрытых сфер государственной деятельности, тщательно хранящая свои тайны и секреты. Тем не менее "КП", насколько позволяют обстоятельства, стремится рассказывать о разведчиках, творивших историю своими руками, о том вкладе, который они внесли в обеспечение безопасности нашей страны.

В прошлом году к юбилею отечественной разведслужбы АО "Медиагруппа "Комсомольская правда" выпустила большой сборник "Служба внешней разведки России. 100 лет. Документы и свидетельства". В нем можно увидеть факсимиле сотен уникальных материалов из архива Президента РФ, архивов СВР, ФСБ и других источников. Многие из них рассекречены совсем недавно и увидели свет впервые.

Грамоты СВР России также получили автор-составитель юбилейного издания Владимир Долматов и заместитель Генерального директора АО "Медиагруппа "Комсомольская правда" Ирина Дегтярева Фото: Иван МАКЕЕВ

Издание вызвало большой интерес не только у широкой читательской аудитории, но и у исследователей-профессионалов, занимающихся историей спецслужб. Его высоко оценили и сами сотрудники разведки. 12 января директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин вручил грамоты «За большой вклад в укрепление и развитие взаимодействия с СВР России» генеральному директору АО "Медиагруппа "Комсомольская правда", главному редактору "Комсомольской правды" Владимиру Сунгоркину, заместителю Генерального директора АО "Медиагруппа "Комсомольская правда" Ирине Дегтяревой, а также историку, журналисту, составителю юбилейного издания Владимиру Долматову.