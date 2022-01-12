«Партнерша закидывает меня на плечо и крутит»: вот такая новая работа у Николаева, Харатьяна, Маркони и Малахова

Валерий Николаев будет танцевать с чемпионкой мира Александрой Акимовой. Фото: канал «Россия»

Актрисы Марина Зудина, Мария Миронова в начале года не загорали на заграничных пляжах – а учились танцевать. Звезды, которые стали участниками нового сезона проекта «Танцы со звездами», последние недели разучивают с партнерами и хореографами новые движения. Тренируются и репетирует много, так как уже в это воскресенье в эфире первый выпуск шоу «Танцы со звездами». Смысл передачи – известный артист или музыкант каждую неделю в эфире представляет новый танец в паре с профессиональным танцором. Оценивают результаты жюри и телезрители - по результатам выбывает из шоу пара с наименьшим числом баллов выбывает из проекта.

Мария Миронова на этой неделе репетировала с партнером Евгением Папунаишвили по 6 часов в день. Марина Зудина танцует с Максимом Петровым: «Это невероятный опыт, эмоции, ощущения. Новый год – новые открытия».

Звездные участники переживают перед выходом на танцпол, артисты поделились с kp.ru первыми впечатлениями.

Хрупкая Женя Толстая руководит могучим Маркони. Фото: канал «Россия»

Телеведущий и шоумен Владимир Маркони по традиции шутит: «Когда мне поступило предложение принять участие в шоу - я очень долго думал. Но спустя эти две долгие минуты разговора я, конечно, согласился. И, спустя два дня, уже был на тренировке. Не буду лукавить, на репетициях бывает очень непросто. Но в основном моей партнерше, потому что именно она делает все силовые поддержки: закидывает меня на плечо, крутит, закидывает мои ноги себе на пояс и вращается на 360 градусов. Мне все это нравится! Единственное, нужно еще потренировать вестибулярный аппарат для нашей «коронки». Мне и хореографы говорят: «Володя, ты уже на первом занятии превзошел нас. Мы не ожидали, что ученик так быстро овладеет нашим ремеслом». Я говорю, ребята, вы меня с кем-то перепутали. А они: «Так вы не Евгений Папунаишвили?»

Актер Валерий Николаев и дома тренируется под контролем жены воздушной гимнастки Эльмиры Земсковой: «Бальные танцы – это вообще не мое поле, хотя всегда хотелось попробовать. Я был знаком со степом и джазом, а тут все по-другому. Каждый танец имеет свои особенности, изюминки - хочется все попробовать! Вальс, ча-ча-ча, румба, джайв – это все из одного поля, но есть свои нюансы, и мы от них ловим кайф! Как только я услышал, что моей партнершей на «Танцах со звездами» будет Александра Акимова, то сразу согласился участвовать в проекте. Она – идеальная напарница, целеустремленный человек, чемпионка мира, грациозная, великолепная, изящная, остроумная. А вот в себе сомнения были, но я заставил себя их убрать. Они периодически меня посещают с утра, стучатся в двери… Прекрасно то, что Александра отметает все мои тревоги. Вопроса, получится или не получится - у нее не существует. Точно получится, если не завтра, то послезавтра. Мы просто репетируем, пробуем каждый «камень», создаем базу, потихоньку усложняем программу».

Актер Анатолий Белый признается: «Для меня танцы на публике – это дебют. Только в театральном училище у нас были занятия по танцу. Но танцевать я люблю, и дома иногда танцую, и в компании на вечеринке могу пуститься в пляс. Однако публично это буду делать впервые. Я не боюсь трудностей, а на проект пришел получить удовольствие!»

Актриса Александра Ревенко согласилась участвовать сразу: «После локдаунов и карантинов я перестала испытывать какие-либо сомнения: если чувствую, что это мое, сразу говорю «да»».

Дмитрия Харатьяна учит танцевать Ульяна Максимкина. Фото: канал «Россия»

Актер Дмитрий Харатьян увлечен процессом: «Как-то я снимался в фильме «Аврора, или Что снится спящей красавице», где играл выдающегося балетного артиста. Приходилось много танцевать, так что опыт создания образа артиста балета у меня уже был. Здесь, конечно, не балет. Еще я участвовал в мюзиклах и что-то умею делать с телом, умею двигаться. Но «Танцы со звездами» - это новый любопытный этап, творческие амбиции и новый опыт, который я хочу получить».

Актриса Мария Миронова выйдет на танцпол с Евгением Папунаишвили: «В «Танцах со звездами» я хочу получить удовольствие, хочу преодолеть себя в смысле моего физического состояния и самочувствия. И я хочу, чтобы Жене, как моему партнеру, было очень кайфово и очень легко со мной!» Миронова хочет освоить бачату и танго. Мария вспоминает, как в детстве она придумывала танцы: а когда собирались гости, то ставила пластинку Джо Дассена, а выступала, повернувшись к зрителям спиной, потому что очень стеснялась.

Хрупкая Женя Толстая руководит могучим Маркони. Фото: канал «Россия»

В 13-м сезоне шоу «Танцы со звездами» будет много звезд не только на танцполе. Ведущий – Андрей Малахов, в жюри - Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Егор Дружинин и Владимир Варнава. Первый эфир на канале «Россия» 16 января в 17.50.