Минобороны: Россия поставила перед НАТО три вопроса

Заместитель Министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин довел российские оценки текущего состояния в сфере евробезопасности Фото: REUTERS

12 января 2022 г. в Брюсселе (Королевство Бельгия) состоялось заседание Совета Россия - НАТО, в ходе которого заместитель Министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин довел российские оценки текущего состояния в сфере евробезопасности, а также дал участникам встречи разъяснения по военным аспектам российского проекта соглашения о гарантиях безопасности.

- Российско-натовские отношения находятся на критически низком уровне. Это происходит на фоне глобальной нестабильности, террористической угрозы, развертывания очередной гонки вооружений, а также полной деградации архитектуры безопасности в Европе, - заявил по итогам заседания Совета Россия - НАТО заместитель Министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

Генерал-полковник также отметил, что "в действующих правовых документах, регламентирующих отношения России и НАТО, зафиксирована приверженность взаимодействию как партнеров, не создавая угроз безопасности друг другу".

Президентом России Владимиром Путиным было принято решение о направлении Соединенным Штатам Америки и НАТО проектов соглашений о "юридически обязывающих гарантиях безопасности". Представители Минобороны оставили на столе переговоров представителям НАТО 3 ключевых вопроса, над решением которых предложили им сосредоточиться.

1. Гарантии нерасширения НАТО на восток за счет Украины и других стран.

2. Обязательства о неразмещении в Европе новых американских ракет средней и меньшей дальности, поскольку размещение такого оружия способно кардинально ухудшить условия безопасности на континенте.

3. Ограничение военной деятельности в Европе, исключение наращивания так называемых "контингентов передового базирования".

В пояснении к вопросам указано, что "российская сторона неоднократно предлагала альянсу предпринять меры по деэскалации обстановки, но со стороны альянса российские инициативы были проигнорированы".

Чтобы такое положение дел не создавало "предпосылки возникновения инцидентов, конфликтов, и подрывало основы безопасности" российская сторона предложило членам альянса в "кратчайшие сроки выйти на подготовку соглашений о гарантиях безопасности для России".