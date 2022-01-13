Тяжелобольная бывшая жена Аршавина перестала выходить на связь

Проблемы со здоровьем у 39-летней Алисы начались несколько лет назад. Фото: кадр видео.

Подписчики бывшей жены футболиста Андрея Аршавина бьют тревогу: тяжелобольная Алиса Казьмина пропала из Инстаграма и перестала выходить на связь. Последний пост экс-супруга спортсмена опубликовала еще в октябре прошлого года. А потом пропала. Подписчики Алисы не хотят думать о плохом – они надеются, что с ней все хорошо. Однако ее молчание наводит на тревожные мысли.

В последнем посте, который опубликовала Алиса, она сообщила, что продолжит бороться за свою жизнь и здоровье.

- Хватит, больше не позволю себя разрушать. Впереди операции и только созидание себя, своего дома и детей. Люблю вас мои подписчики, отчасти благодаря вам и обретаю силы, - написала Казьмина.

После этой публикации она перестала отвечать на комментарии и публиковать сторис. «Алиса, Вы куда пропали?», «Алиса, что у вас там? Как вы себя чувствуйте? Пожалуйста отписывайтесь по возможности подписчикам, не все хейтеры», «Как вы сейчас? Так давно не было публикаций»,- пишут фолловеры в комментариях.

Проблемы со здоровьем у 39-летней Алисы начались несколько лет назад. Врачи нашли у нее редкое аутоиммунное заболевание, из-за которого она почти лишилась носа. Болезнь чуть не убила ее, обезобразив некогда красивое лицо. Из-за тяжелого недуга у Алисы выпадают волосы и зубы. Но проблемы с внешностью – ничто по сравнению с тяжелой операцией, которую ей пришлось перенести из-за приступа перитонита. Аршавина несколько дней провела в коме, долго восстанавливалась. У нее образовались пролежни на ногах, из-за этого она заново училась ходить, и каждый шаг доставлял ей настоящие мучения. Тем не менее, Алиса всегда была полна решимости справиться со всеми проблемами, вылечиться и жить дальше ради своих детей.

Врачи нашли у нее редкое аутоиммунное заболевание, из-за которого она почти лишилась носа. Фото: кадр видео.

Экс-супруга Аршавина воспитывает троих детей – четырехлетнюю дочь Есению от спортсмена, 17-летнего сына Алексея и 10-летнюю Алису от первого брака. Помимо болезни в ее жизни хватает и других стрессов. Ранее Казьмина призналась, что самым тяжелым испытанием для нее стало выселение из дома, где она жила с детьми. Футболист и его мама требовали, чтобы Алиса съехала из особняка, в котором она поселилась после свадьбы с Андреем. Суд принял решение о выселении многодетной матери из этого дома. После этого женщина заявила, что Аршавин и его мать лишили ее и детей последнего. Тем не менее, Алиса не сдавалась: она сняла для себя и детей дом и купила собаку.