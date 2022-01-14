«Пекин-2022, встречай нас!»: Секретное оружие чемпионки мира Анастасии Таталиной

Пекин станет первым городом мира, в котором проходят и летние, и зимние Игры (в прошлый раз Поднебесная выиграла право проведения летней Олимпиады в 2008 году). Накануне зимней Олимпиады китайское издание «Жэньминь Жибао онлайн» и ТВ БРИКС представили совместный проект «Пекин-2022, встречай нас!», рассказывающий о подготовке олимпийцев к состязаниям.

Этот выпуск посвящен российской сборной по фристайлу. В отличие от спортсменов из других национальных сборных, россияне никогда не встают рано и не начинают утро с зарядки. Удивлены? Мы тоже были озадачены, пока не посмотрели этот ролик. Также вы узнаете, что такое воздушная подушка, поймете, чем биг-эйр отличается от слоупстайла, и раскроете «секретное оружие» чемпионки мира Анастасии Таталиной.