«Пекин-2022, встречай нас!»: Кто помогает олимпийским чемпионам снимать стресс и зачем им нужны «кошки»

Зимняя Олимпиада в Пекине стартует уже совсем скоро – в феврале 2022 года. Столица Китая станет первым мегаполисом планеты, принимающим одновременно и летние, и зимние Игры. В прошлый раз Пекин стал городом-организатором летней Олимпиады в 2008 году. Накануне главного спортивного события этого года сайт «Жэньминь Жибао онлайн» и ТВ БРИКС подготовили совместный видеопроект «Пекин-2022, встречай нас!». Он рассказывает о том, как проходит подготовка спортсменов к XXIV зимним Олимпийским играм.

Знаете ли вы, почему бобслеистам и скелетонистам перед соревнованиями приходится усиленно сгонять вес, хотя в этих видах спорта нет особых ограничений в питании? А что такое «кошки» и как они помогают спортсменам? Как участникам соревнований удается управлять бобом и скелетоном на скорости 130 км/ч? И наконец, кто помогает олимпийским чемпионам снимать стресс? Обо всем этом рассказывает новый выпуск программы «Пекин-2022, встречай нас!».