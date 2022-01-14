«Птичье гнездо» и «Водяной куб»: Сколько в Пекине «двойных» олимпийских объектов

Многие олимпийские объекты, построенные для летних видов спорта, будут вновь задействованы в зимней Олимпиаде. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай готовится к зимней Олимпиаде: она пройдет в феврале 2022 года в Пекине. Столица Поднебесной уже принимала у себя летние Олимпийские игры в 2008 году. Многие олимпийские объекты, которые были построены специально для летних видов спорта, будут вновь задействованы во время зимних состязаний, сообщает «Жэньминь жибао».

«Птичье гнездо»

Пекинский национальный стадион получил свое название из-за характерной формы, действительно напоминающей птичье гнездо. В 2008 году на его арене прошли церемония открытия и закрытия летних Олимпийских игр. Кроме того, здесь проводились состязания по легкой атлетике и футболу.

Пекинский национальный стадион «Птичье гнездо». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В феврале 2022 года «Птичье гнездо» вновь получит титул главного стадиона зимней Олимпиады. В нем пройдут церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

Государственный дворец спорта

Спортивный комплекс на 18 тысяч мест был построен специально к Олимпийским играм 2008 года. Тогда в нем проходили соревнования по гимнастике, прыжкам на батуте и гандболу.

Государственный дворец спорта. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Накануне зимней Олимпиады-2022 дворец полностью преобразился: его арена превратилась в ледовый каток. В спортивном комплексе пройдут состязания по хоккею с шайбой среди мужчин. А после Олимпиады на ледовой поверхности Государственного дворца спорта будут организовываться соревнования по фигурному катанию, шорт-треку и другим зимним дисциплинам.

Спортивный центр «Укэсун»

«Укэсун» - самый современный спортивный комплекс Китая. Он стал главной баскетбольной площадкой летних Олимпийских игр 2008 года. После завершения Пекинской Олимпиады «Укэсун» превратился в знаковое место не только спортивной, но и культурной жизни Пекина: здесь проводятся концерты, шоу, спектакли.

Спортивный центр «Укэсун». Фото: russian.news.cn

В апреле 2020 года началась масштабная реконструкция центра, после которой на его ледовой арене можно будет проводить хоккейные матчи. В дни зимней Олимпиады в «Укэсуне» пройдут соревнования по хоккею с шайбой среди женщин. В спортивном центре оборудованы два типа регулируемых хоккейных арен разных размеров. Первая - оригинального размера 30 на 60 метров, вторая - соответствующая олимпийским стандартам 26 на 60 метров. Арену можно легко преобразовать из одного размера в другой в зависимости от того, какие соревнования на ней будут проводиться. Например, она сможет принять состязания по хоккею с шайбой, шорт-треку и фигурному катанию.

«Водяной куб»

Во время летней Олимпиады-2008 в Пекинском национальном плавательном комплексе «Водяной куб» проходили соревнования по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию и другим водным дисциплинам.

Пекинский национальный плавательный комплекс «Водяной куб». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2019 году «Водяной куб» было решено переоборудовать и для зимних видов спорта. Тем самым комплекс установил мировой рекорд: он стал первым спортивным объектом на планете, совершившим преобразование «воды в лед». Превратившись из «Водяного куба» в «Ледяной куб», в 2022 году он примет в своих стенах олимпийские соревнования по керлингу.