QR-кода не будет? Законопроект отложили в долгий ящик

Законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения Госдумой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 12 ноября в стенах Госдумы идут нешуточные споры и обсуждения проекта закона о посещении общественных мест только по предъявлению сертификатов о вакцинации или медотводу. Как только его внесли представители правительства, так и началось. Кто «за», кто «против», кто резко «против», кто резко «за». КПРФ провели широкие общественные обсуждения и даже передали в Правительство 200 килограмм обращений граждан на этот счет. Председатель палаты Вячеслав Володин собирал килограммы мнений граждан в электронном виде, открыв комментарии у себя в телеграм-канале. В итоге их там набралось около 700 000.

Прямо перед новым годом вице-премьер Татьяна Голикова, в сопровождении главы Роспотребнадзора Анны Поповой и министра здравоохранения Михаила Мурашко, были вызваны в Нижнюю палату «на ковер» - на обсуждения фракций. И сколько они не убеждали депутатов, о том, что это всего-лишь введение общих нормативов для всей страны, ведь регионы и так уже по своему усмотрению когда хотят, тогда ограничения и вводят. Что число заболевших растет день ото дня, а привитых всего чуть больше 50%, что во всем мире уже давно действует «паспорта здоровья» - ничего не помогло. Со скрипом законопроект был принят только в первом чтении. Дату второго еще даже не назначили. И вдруг….

Утром 14 января пошли заявления. «Откладывается».

- Законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения. - Написал у себя в соцсети Володин. - Правительство РФ и партия «Единая Россия» предложили отложить законопроект для доработки. Этот вопрос обсудим в понедельник на Совете Государственной Думы. Уверен, депутаты поддержат это решение. Законопроект требует доработки.

Татьяна Голикова тоже сделала заявление.

- Правительством будут внесены поправки. Они подготовлены с учетом обсуждения законопроекта со всеми фракциями Госдумы, - заявила она.

Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании Госдумы РФ по вопросам законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Так же вице-премьер пояснила, что именно изменят в первоначальном тексте документа. Первое — разрешить людям посещать общественные места по ПЦР-тесту с отрицательным результатом. Второе — уполномочить Минздрав решать, сколько действует медотвод от прививки. Третье — вести специальный сертификат для военных и прочих должностных лиц, который будет соответствовать необходимым требованиям защиты их данных.

А еще добавила, что законопроекты и меры реагирования не поспевают за развитием и распространением новых штаммов.

- Законопроект, принятый в первом чтении, был разработан как мера реагирования на распространение штамма «дельта». - Грустно сообщила она. - Сейчас будут новые вызовы (имеется ввиду «омикрон», который уже вовсю шагает по стране). Поэтому правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации, выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении.

То есть, по сути, внесли еще большую неопределенность. То ли ждать еще больших ужесточений, ведь «омикрон» куда более контагиозный и распространяется по миру со страшной скоростью? То ли вообще теперь все отменят, вдруг к моменту второго чтения новый штамм появится? Не переписывать же закон каждый раз?

Депутаты уверены, спешить и суетиться не надо. Вот что заявил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов:

- Сегодня мы столкнулись с распространением нового штамма COVID-19 «омикрон» и, в связи с этим, должны оперативно выработать эффективные меры по сдерживанию распространения инфекции. Особо хочу отметить, что при всей необходимости оперативного реагирования на возникающие угрозы, спешка здесь недопустима. Мы не имеем права на ошибку – от продуманности решений зависит жизнь и здоровье миллионов россиян!

А миллионы россиян, похоже, ликуют и радуются. «QR кодов не будет! QR кодов нет!». А тем временем число заболевших в России перевалило за 23 000 человек ежедневно.