«Волосы шевелятся на затылке»: Окружение Лепса высказалось о его отношениях с Барановской

Григорий Лепс. Фото: Иван МАКЕЕВ

Григорий Лепс расстался с танцовщицей Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Развод супругов, чья семья казалась такой крепкой, стал для многих полной неожиданностью. Поклонники недоумевают и строят версии, из-за чего рухнул брак артиста. Певица Милена Дейнега обвинила в разводе Лепса телеведущую Юлию Барановскую. Якобы жена певца узнала о том, что Григорий изменил ей с экс-супругой футболиста Аршавина. И именно это стало последней каплей.

- С Лепсом она разошлась из-за того, что он переспал с телеведущей Юлей Барановской, - заявила Дейнега.

Пиар-директор Лепса Владимир Урюпин прокомментировал заявление певицы. Он уверен, что Милена Дейнега распространяет слухи о романе Лепса и Барановской ради хайпа. Пиар-директор артиста считает, что Дейнега сделала это заявление, чтобы привлечь к себе внимание.

- Понятия не имею, слухи не комментирую. Спросите у Дейнеги - она видимо очень известный человек, кто это? Ее никто не знает, поэтому ей надо глупости говорить, чтобы внимание привлечь. А на чем можно хайпить? Только на Лепсе. Ну да, состоялся у человека развод, и что теперь? Главный человек в стране, больше не о ком писать? Люди пишут такое, что волосы шевелятся на затылке, - посетовал Урюпин в беседе с NEWS.ru.

Юлия Барановская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ранее слухи о том, что у нее что-то было с Лепсом, опровергла и сама Барановская. Кроме того, ходили слухи, что певец оказывал знаки внимания телеведущей Яне Кошкиной. Мол, исполнитель настолько увлекся знойной брюнеткой, что начал всячески способствовать ее карьере. Именно поэтому никому прежде неизвестная красотка внезапно стала появляться на всех ТВ-каналах и светиться на красных дорожках. Сама Кошкина по этому поводу хранит молчание, и слухи о симпатии к ней Лепса не комментирует.

Напомним, мировой суд Хамовнического района расторг брак Григория Лепса и Анны Шаплыковой 20 декабря. Со своей будущей женой Анной Григорий познакомился в 2000 году в ресторане. Анна была танцовщицей, участницей коллектива Лаймы Вайкуле. Через два года Григорий и Анна поженились. Ради мужа она оставила сцену, занималась домом и бизнесом Лепса. У супругов родились трое детей: дочери Ева и Николь, а также сын Иван.

Отработав новогодние корпоративы (только за один концерт в Барвихе Григорий получил гонорар порядка 20 миллионов рублей), артист улетел в Европу. Лепс сейчас проводит время в Италии, где приходит в себя после развода. А в Италию исполнитель прилетел из Франции. Артист встретил Рождество на фешенебельном горнолыжном курорте Куршевель, где в новогодние каникулы отдыхает немало состоятельных русских туристов. В рождественский вечер музыкант дал концерт в рамках фестиваля Big Art Festival в ресторане-шале Cap Horn. Входной билет на выступление Лепса стоил 2 тысячи евро. Несмотря на высокую цену, свободных мест в зале не было: ресторан был забит под завязку.