Идем в парк вместе с фиксиками!

Новогодние праздники закончились, а приятные сюрпризы продолжаются. Уже вышел свежий номер журнала «Фиксики» за январь. Он посвящен зиме. Это очень красивое и веселое время года: можно кататься с горок, на катке, играть в снежки. Но чтобы все это приносило радость, нужно соблюдать определенные правила. Фиксики расскажут, почему важно надевать шапку и варежки и отчего нельзя бегать по улице в мокрых ботинках. А еще герои проверят знания о том, как стоит себя вести в парке.

Журнал собрал в этом выпуске немало интересных развлечений. Они помогут весело провести время и узнать множество занимательных вещей: какие существуют национальные парки и заповедники, чем можно подкармливать птиц и зверьков в парке и зачем это делать.

Внутри также будет игра, где можно проверить усвоение знаний. Она подходит как для компании, так и для двоих. В новых лайфхаках фиксики научат грамотно строить горку во дворе или заливать каток. Как оказалось, и здесь есть немало секретов и премудростей! А на мастер-классе детей научат лепить Нолика из снега.

Помимо этого, юных читателей январского номера журнала «Фиксики» ждет подарок — многоразовый коврик с расписанием и раскраской внутри.

Обратите внимание: журнал продается в оригинальном праздничном конверте, такое точно нельзя пропустить! Приобретайте в книжных киосках или магазине издательства «Комсомольская правда».