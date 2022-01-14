Так ли страшно постареть? ViP Premiere покажет две остросюжетные драмы «Время» и «Страна джунглей»

Кто из нас в эти морозные январские дни не хотел бы хоть на один день оказаться на берегу океана на жарком экзотическом острове? Яркое солнце, прозрачная вода, песчаный пляж, окаймленный пальмами и рифами. Героям фильма «Время» кажется повезло. Супруги Гай (Гаэль Гарсия Берналь) и Приска (Вики Крипс) вместе с детьми проводят отпуск на одном из таких «райских уголков» земли. Помимо них в этом оазисе покоя оказываются рэпер М.С.Сидан (Аарон Пьер), кардиохирург Чарльз (Руфус Сьюэлл) с семьей, а также пара Джарин (Кен Люн) и Патриция (Никки Амука-Берд). Но вскоре идиллия заканчивается… Отдых быстро омрачается, когда люди понимают, что время на этом острове течет по своим законам. Испуганные герои пытаются вернуться обратно к отелю, но понимают, что покинуть пляж не так-то просто… Такой же захватывающий, как «Остаться в живых». Такой же мистический, как «Пикник у Висячей скалы». Такой же непредсказуемый, как «Сумеречная зона». «Время» – один из лучших триллеров о быстротечности времени, в котором герои вынуждены бороться за жизнь среди воды, скал и джунглей.

В основе кинокартины – графический роман Пьера Оскара Леви и Фредерика Петерса «Замок из песка». «Время» – это работа номинанта премии «Оскар», режиссера М. Найта Шьямалана, известного многим по таким проектам, как: «Шестое чувство», «Неуязвимый», «Таинственный лес», «Сплит», «Стекло», «Сосны» и другим. Многогранный мир Шьямалана полон интриг, загадок и деталей, а уж какую развязку приготовил для героев мастер – всегда сложно предугадать. За это Шьямалана любят миллионы зрителей.

Нельзя не обратить внимание на необычную операторскую работу Майка Гиулакиса, с которым Шьямалан уже сотрудничал на проектах «Сплит» и «Стекло». Герметичные кадры ленты часто напоминают панели комикса: обилие крупных планов, фокус на изменениях во внешности персонажей. Гнетущая атмосфера фильма вкупе с динамичной картинкой и отличной операторской работой придутся по вкусу поклонникам жанра. «Время» как бы напоминает зрителям о неизбежности смерти, которая может подстерегать нас где угодно даже, когда мы легкомысленно плещемся в прибрежных волнах и тщательно строим свои замки из песка.

Еще одна громкая премьера на телеканале ViP Premiere – роуд-муви драма «Страна джунглей» Это третья полнометражная лента в фильмографии американского режиссера Макса Уинклера, после его дебютного ромкома «Свадьба» и криминальной комедии «Взрослые игры». В главных ролях – достойные представители британской актерской школы – звезда «Джентльменов» Чарли Ханнэм, «Несломленный» Джек О’Коннелл, получивший престижные награды за роль в одноименном фильме, а также дива английского независимого кино Джессика Барден («Лобстер», «Изгой»). «Страна джунглей» — это не про жаркие страны, а про горячие поединки, где каждый сам за себя, и где героям приходится доказывать, что они самые сильные, вступая в разные «темные» сделки ради победы. В центре повествования – история двух братьев Стэна и Лайона. Младший из них – неплохой боксер, а старший – его менеджер, который пытается разбогатеть за счёт брата. Себе на жизнь они зарабатывают подпольными кулачными боями, где действуют свои правила. Минимум защиты (отсутствие перчаток), максимальный контакт между соперниками, битва без раундов до первого сдавшегося. Отдельное обаяние фильму придает специфический колорит мира, в котором живут герои. Атмосфера безнаказанности, жестокости, криминальные районы здесь показаны особенно зрелищно и осязаемо. Лихо закрученный сюжет, потрясающая актерская игра, глубокий посыл фильма гарантированно заставят переосмыслить многие вещи.

Включайте ViP Premiere 15 января и 27 января в 21:00 и станьте первыми российскими зрителями, которые увидят яркие мировые премьеры – «Время» и «Страна джунглей».