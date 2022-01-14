Мишустин призвал контролеров не придираться к малому бизнесу по ерунде

Михаил Мишустин побывал в «Экспоцентре», где проходит всероссийский форум семейного бизнеса. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В пятницу Михаил Мишустин побывал в «Экспоцентре», где проходит всероссийский форум семейного бизнеса «Успешная семья - успешная Россия!». Вначале премьер осмотрел выставку, на которую привезли свою продукцию предприятия из 60 регионов. Мишустина попытались соблазнить протертой брусникой и черникой с сахаром из Югры, молочной продукцией и шоколадом. Из Якутии привезли ювелирные украшения с бриллиантами, из Кисловодска - фарфор ручной работы, из Вологды - лен. Всего в форуме участвует около 500 семей. Одна из семейных компаний даже привезла на выставку двух коз, организовав для них в «Экспоцентре» небольшой загон с сеном. Мишустин об этом знал заранее и припас для коз морковку, которую им и скормил.

Одна из главных тем форума - поддержка малого и среднего бизнеса. Три четверти из малых предприятий - это предприятия семейные. Как рассказал Мишустин, выступая на «пленарке» форума, правительство сохранит льготную ставку по страховым взносам для «малышей». Премьер напомнил, что в 2020 году кабмин снизил для малого бизнеса размер страховых взносов с части зарплат, которые превышают минимальный размер оплаты труда.

- Раньше было 30%, теперь 15%. Такая мера сохранится и в будущем, - сказал Мишустин.

По его словам, эта мера уже позволила малому бизнесу сэкономить в прошлом около 480 млрд рублей.

Мишустин также призвал проверяющие структуры не придираться к малым предпринимателям по мелочам. Мишустину на форуме рассказали случай, как семейную компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей.

- За то, что мыло не записали в отдельную карточку, - рассказали предприниматели.

- Ну это же ерунда, - возмутился премьер. - Когда такие случаи бывают, вы же сами понимаете, что это зависит от конкретного человека, у такой проблемы есть фамилия, имя, отчество… С этим надо бороться!

Мишустин пообещал разобраться с этим случаем. А еще премьер напомнил, что в Госдуму внесен законопроект о смягчении штрафных санкций для фактически всех представителей малого бизнеса.