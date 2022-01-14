Владимир Шевченко - о предложении Зеленского Байдену организовать видеопереговоры с Путиным: Это кавээновский выпендрёж

Бывший шеф протокола Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина Владимир Шевченко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 14 января, вечером пришла вот такая информация ТАСС из Киева:

«Президент Украины Владимир Зеленский предложил американскому лидеру Джо Байдену организовать встречу в режиме видеоконференции с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак».

-... Владимир Николаевич, вот как это вообще можно оценить? Укладывается ли это все в какие-то протокольные рамки? - с такими вопросами я обратился к одному из самых известных разработчиков протоколов для высших руководителей Владимиру Шевченко, которого познакомил с информацией из Киева.

Вот наш разговор...

- Саш, я тебе скажу, что протокол сейчас меняется. С приходом таких вот... (деятелей.) Они в этом деле никогда ничего не понимали. У нас уже один из наших министров даже прямо сказал, что уже протокола практически не существует: что в голову взбредет, то и делают.

- А если конкретно - о «предложении Зеленского Байдену»?

- Это просто кавээновский выпендреж, понимаешь? Вот он такое заявляет... А доходит ли это до Байдена? Думаю, что вряд ли. А если и доходит, там (в США. - А.Г.) это может вызывать улыбку, если у них остались еще какие-то элементы протокола в офисе.

Очень сложно сейчас что-то вообще на эту тему комментировать, потому что во всем, что сегодня делается (по линии протокола), каждый сходит с ума...

Один протягивает руку: «Здрасти». Другой бьет кулак в кулак. Третий - локоть в локоть... Пятый - просто бьет по спине. В общем, кому что взбредет.

- Ну, вот Кремль пока никак не отреагировал на «предложение Зеленского Байдену». Из Администрация Президента России не должны, наверное, отвечать на такую странную информацию? По сути это - протокольный казус же.

- Абсолютно. Это их междусобойчик - там, в Киеве. А потом, когда у нас дело дойдет до каких-то комментариев, тогда наши, конечно. Скажут, что это - глупость.

Это просто - ну, ни в какие рамки не лезет. Это говорит о том, что, - ребята, я не способен ни на что!

- Ну, я понял. То есть, вам стыдно за них? Или вы уже перестали в таких случаях краснеть...

- Да мне, понимаешь... А что я буду за них краснеть?

Мне просто обидно за моих коллег, корифеев высшего украинского протокола, которые когда-то работали с президентом Украины Леонидом Кучмой и которые, думаю, смотрят на этот цирк со стороны...

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