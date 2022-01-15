Почему тело отказывается худеть: 7 причин неукротимого голода и зверского аппетита

Иногда переедание является защитной реакцией психики на сложные жизненные ситуации, стрессовые состояния, отрицательные переживания Фото: Shutterstock

Вот как иногда бывает: усиленно занимаешься спортом, стараешься много двигаться, чтобы похудеть, но волчий аппетит сразу же сводит на нет все усилия по уменьшению веса и талии. ПоРой мы и не задумываемся, что постоянный голод может быть симптомом серьезной болезни.

Валерий Саванович, основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории Lab4U, назвал топ-7 причин, которые могут вызывать непомерный аппетит.

1. Нарушения пищевого поведения.

Тот случай, когда психика напрямую влияет на физиологию. Самое частое нарушение пищевого поведения – компульсивное переедание, при котором человек не может контролировать объем и качество съеденной пищи. Ест он не из чувства голода, а для того, чтобы заглушить негативные эмоции, погасить стресс и т.д. В этом случае переедание является защитной реакцией психики на сложные жизненные ситуации, стрессовые состояния, отрицательные переживания и т.д.

Иногда перееданием страдают люди, которые пытаются похудеть. Глядя на себя в зеркало и расстраиваясь от увиденного, они заедают неприятные эмоции вкусняшкой, потом пытаются согнать лишние кило, снова недовольны результатом – и так возникает замкнутый круг, хорошо знакомый многим из тех, кто безуспешно борется за снижение веса.

2. Паразитоз.

Вот это сейчас было внезапно, но да – паразиты, поселившиеся внутри, могут вызывать как и отсутствие аппетита, так и повышенное чувство голода. Особенно часто это случается при поражениях паразитами ЖКТ. Нужно отметить, что паразитоз – одно из самых распространенных в мире заболеваний, а выявить его самостоятельно довольно трудно, т.к. симптомы похожи на проявления других болезней. Если говорить о паразитах в ЖКТ, то заражение ими можно спутать и с пищевым отравлением, и с аппендицитом, и с другими расстройствами. Вот почему там важно пройти диагностику, которую назначит врач.

Паразитоз выявляют по анализу кала, в котором остаются яйца, общему анализу крови, показывающему изменение ее состава из-за продуктов жизнедеятельности незванных гостей, и анализу на антитела к разным видам паразитов.

3. Проблемы с ЖКТ.

Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) нужен не только для того, чтобы в него есть. Он вырабатывают гормоны, которые активируют участки мозга, отвечающие за регуляцию приема пищи. Эти гормоны выделяются эндокринными клетками в кишечнике, в ответ на потребление питательных веществ. К числу таких гормонов относится грелин. Когда мы получаем мало пищи, то организм увеличивает выработку грелина, а когда едим достаточно – то уменьшает. Так регулируется чувство голода. Соответственно, при нарушениях выработки этого гормона возникает либо потеря аппетита, либо резкое усиление.

4. Проблемы со сном.

Еще на уровень вредного гормона обжорства влияет качество сна: если мы не досыпаем, то грелин растет. Это приводит к усилению аппетита и чувства голода. Одновременно проблемы со сном приводит к снижению уровня лептина, который, напротив, уменьшает чувство голода. Такой двойной удар приводит к тому, что мы начинает поглощать пищу с интенсивностью пылесоса, при чем чувство насыщения притупляется, а значит возникает переедание. Вот почему для похудения важно хорошо спать, около 8 часов, а еще – перекусить чем-то легким за 3 часа до сна, чтобы организм не жаждал калорий в ночи.

5. Лептинорезистентность.

Лептин (гормон правильного аппетита) передает в мозг сигнал о том, что мы сыты, в организме достаточно запасов энергии. Если же запас энергии снижается, то лептин сигнализирует о недостатке питательных веществ, и у нас возникает чувство голода.

Но если у человека вырабатывается устойчивость к подавляющему аппетит лептину, то мозг уже не реагирует на сигналы этого гормона, даже если его уровень повышен. Так возникает переедание из-за потери контроля над чувством голода. Чтобы выявить причины лептинорезистентности, нужно сдать анализ на оценку уровня лептина в крови. Кстати, сохраняющийся высокий уровень лептина может указывать на риск сахарного диабета и болезней сердца.

6. Гиперфункция щитовидной железы.

Гормоны, вырабатываемые щитовидной железой, регулируют скорость метаболизма – т.е. того, как быстро клетки используют энергию. Нарушения работы щитовидной железы влияют на настроение, вес и уровень энергии, а заболевания, которые приводят к чрезмерной выработке гормонов щитовидки, являются причиной постоянного сильного голода, тахикардии, которая мешает физической активности, что усугубляет ситуацию. К тому же у человека с такими нарушениями часто возникает сильная усталость.

Проблемы с щитовидной железой решает эндокринолог, который назначает анализ на ТТГ, он же тиреотропный гормон, а также анализы на Т3 и Т4. Изменения уровня этих гормонов указывают на вид нарушений функционирования щитовидки и помогают назначить терапию, контролировать ход лечения и корректировать его при необходимости.

7. Инсулинорезистентность или сахарный диабет.

Постоянное чувство голода – это один из симптомов сахарного диабета, самого распространенного эндокринного заболевания в мире. Это нарушение обмена веществ из-за повышения уровня сахара крови, дефицита инсулина и нарушения чувствительности к инсулину во всем организме (инсулинорезистентности).

Из-за низкого инсулина или высокой инсулинорезистентности глюкоза не поступает в клетки, что приводит к нехватке энергии для всех жизненных процессов. Сахар крови при этом остается очень высоким. Если нет энергии, то чтобы получить ее, организм стимулирует чувство голода. Однако даже при усиленном поедании пищи глюкоза все равно не попадает в клетки – и снова у нас замкнутый круг. Сахар крови повышается, энергии не прибавляется, голод возникает снова.

Диабет – очень тяжелое, опасное и пока что неизлечимое заболевание. Его обязательно нужно компенсировать приемом лекарств, но для начала следует сдать анализы, позволяющие установить, есть ли у вас диабет. Это индекс оценки инсулинорезистентности HOMA-IR, который рассчитывает инсулинорезистентность на основе количества глюкозы и инсулина в плазме крови натощак. Также сдают анализы на уровень гликированного гемоглобина, анализ мочи на глюкозу и кетоновые тела. После этого эндокринолог подбирает терапию и назначает диету.