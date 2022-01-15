Канье Уэст заявил, что Ким Кардашьян не дает ему видеться с детьми

Канье Уэст и Ким Кардашьян. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канье Уэст заявил, что Ким Кардашьян препятствует его общению с детьми. 44-летний рэпер дал интервью для подкаста «Hollywood Unlocked», в котором рассказал, что хотел повидаться со своей восьмилетней дочерью Норт, но его не пустили секьюрити, охраняющие дом Кардашьян. Музыканта страшно возмутил этот инцидент. Уэст пригрозил: «Никакая охрана не встанет между мной и моими детьми».

У Уэста и Кардашьян четверо наследников: восьмилетняя Норт, шестилетний Сэйнт, трехлетняя Чикаго и двухлетний Псалом. Как рассказал Канье, в понедельник он отвез старших детей в школу, а затем забрал их и привез в особняк Кардашьян.

- И тут Норт говорит: «Я хочу, чтобы ты поднялся наверх и кое-что увидел», - рассказал Канье.

Однако охрана Кардашьян не позволила бывшему мужу зайти в дом, даже несмотря на то, что его пригласила собственная дочь.

- Это похоже на: «О, папа не может прийти посмотреть на что-то». Папа не может войти внутрь. Но так быть недолжно, - негодует Канье. - Моя дочь хотела, чтобы я зашел внутрь. Я подумал, что я самый богатый черный человек и отец Норт. Но служба безопасности не позволила мне войти внутрь.

Адвокат Ким по разводам Лаура Вассер уже опровергла заявление Уэста о том, что звезда реалити-шоу не дает Канье видеться с детьми.

- Мистера Уэста не пускают к детям охрана или кто-то еще - это новость для нас, - заявила Вассер изданию Page Six. - Приоритетом обеих сторон всегда было то, чтобы дети поддерживали прочные связи с каждым из своих родителей.

По словам Вассер, все, о чем Ким «просила Канье, — это позвонить заранее, когда он захочет приехать к ней домой, чтобы увидеть детей», потому что она «просто хочет защитить свое право на неприкосновенность частной жизни».

Супруги расстались в феврале 2021 года и тогда же подали на развод. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Особенно Уэста возмутил тот факт, что в доме Ким в этот момент находился ее новый бойфренд – комик Питер Дэвидсон. 41-летняя Кардашьян и 28-летний Дэвидсон начали встречаться пару месяцев назад после того, как снялись вместе в телешоу. За Питом давно закрепилась слава голливудского плейбоя, причем зачастую он крутит романы со звездами намного старше себя. Он встречался с голливудской актрисой Кейт Бекинсейл, певицей Арианой Гранде, дочерью Энди Макдауэлл Маргарет Куэлли. Одним из его последних увлечений стала модель Кайя Гербер – дочь супермодели Синди Кроуфорд. Синди и ее муж Рэнди Гербер очень беспокоились из-за связи дочери с Питом, употребляющим наркотики и страдающим от нервных срывов. После серьезного разговора с ними Дэвидсон порвал с Кайей и лег на лечение в реабилитационную клинику.

Напомним, Ким Кардашьян подала на развод с Уэстом в феврале 2021 года после почти семи лет брака. Чтобы чаще видеться с детьми, музыкант купил дом рядом с поместьем своей экс-супруги. Новая недвижимость артиста расположена через улицу от особняка, где он когда-то жил со своей семьей в городе Хидден-Хилс (округ Лос-Анджелес, Калифорния). Как сообщает портал Dirt, рэпер выкупил ранчо у обычной семьи, которой эта земля принадлежала с 1955 года. За участок и дом Канье выложил 4,5 миллиона долларов.