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Политика15 января 2022 13:43

Нуланд приготовила для Украины 18 сценариев спасения от России

России, по ее словам, будет "очень быстро очень больно"
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Комментарии (68)Комментарии (68)(68)
Заместитель госсекретаря США Вика Нуланд

Заместитель госсекретаря США Вика Нуланд

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нагло врут все, кто считает и не стесняется публично заявлять, будто США бросили Украину на произвол судьбы. Нет, нет и еще раз нет. Заместитель госсекретаря США Вика Нуланд, та самая, что кормила майдановцев в Киеве просроченными плюшками и печеньками, спать не может лечь, пока не придумает для Украины какой-либо новый рецепт спасения. Кто овечек считает, чтобы заснуть, а Виктория план для Украины придумывает. Каждый вечер на ночь перед сном по одному после еды. Уже 18 сценариев родила на свет. О чем так прямо и заявила в интервью газете Financial Times.

- США разработали 18 различных сценариев действий на случай эскалации вокруг Украины, - объявила она, и только журналисты сглотнули слюну в ожидании утечки секретов Госдепа, как она их тут же расхолодила. - Я не собираюсь анонсировать 18 различных сценариев… Я бы просто сказала, что наша решимость и переговоры, которые мы ведем с нашими союзниками, касаются очень быстрого причинения очень острой боли, если Россия сделает этот шаг в любой форме.

Мадам даже не очень поняла, что нечаянно проговорилась. Не Украина заботит ее, совсем не Украина, а чтобы России стало больно. Быстро больно и остро больно. Вряд ли, конечно, получится, что то, что другое. Но очень хочется. И Украина тут не цель, а способ, инструмент. Раскрою даже тайну, которая может стать откровением для украинцев. Если бы в Вашингтоне были уверены, что уничтожение Украины способно нанести России неизлечимую рану, то, не раздумывая особо, придушили бы Незалежную собственными руками, да еще бы и с контрольным в голову, чтобы уж наверняка.

Что же касается 18 сценариев, этих безотказных рецептов в борьбе против России, то Виктории Нуланд было бы неплохо вспомнить один старый анекдот, про то, что у фрау Мюллер в Берлине было три унитаза в квартире – фарфоровый, серебряный и золотой – но когда в Берлин пришла Красная армия, она обделалась прямо в коридоре. И ни один из сценариев, пардон, унитазов, так и не пригодился.

Фрау Нуланд может и дальше тешить свою фантазию, придумывая в своей голове различные сценарии, рецепты, репертуарно-санкционные сценарии и т.д. Только пусть не удивляется, что если дело дойдет до их реализации, то очень быстро и очень больно действительно может стать. Только не факт, что России. Нас-то уже за эти годы все их санкции закалили.

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