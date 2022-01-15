Нуланд приготовила для Украины 18 сценариев спасения от России

Заместитель госсекретаря США Вика Нуланд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нагло врут все, кто считает и не стесняется публично заявлять, будто США бросили Украину на произвол судьбы. Нет, нет и еще раз нет. Заместитель госсекретаря США Вика Нуланд, та самая, что кормила майдановцев в Киеве просроченными плюшками и печеньками, спать не может лечь, пока не придумает для Украины какой-либо новый рецепт спасения. Кто овечек считает, чтобы заснуть, а Виктория план для Украины придумывает. Каждый вечер на ночь перед сном по одному после еды. Уже 18 сценариев родила на свет. О чем так прямо и заявила в интервью газете Financial Times.

- США разработали 18 различных сценариев действий на случай эскалации вокруг Украины, - объявила она, и только журналисты сглотнули слюну в ожидании утечки секретов Госдепа, как она их тут же расхолодила. - Я не собираюсь анонсировать 18 различных сценариев… Я бы просто сказала, что наша решимость и переговоры, которые мы ведем с нашими союзниками, касаются очень быстрого причинения очень острой боли, если Россия сделает этот шаг в любой форме.

Мадам даже не очень поняла, что нечаянно проговорилась. Не Украина заботит ее, совсем не Украина, а чтобы России стало больно. Быстро больно и остро больно. Вряд ли, конечно, получится, что то, что другое. Но очень хочется. И Украина тут не цель, а способ, инструмент. Раскрою даже тайну, которая может стать откровением для украинцев. Если бы в Вашингтоне были уверены, что уничтожение Украины способно нанести России неизлечимую рану, то, не раздумывая особо, придушили бы Незалежную собственными руками, да еще бы и с контрольным в голову, чтобы уж наверняка.

Что же касается 18 сценариев, этих безотказных рецептов в борьбе против России, то Виктории Нуланд было бы неплохо вспомнить один старый анекдот, про то, что у фрау Мюллер в Берлине было три унитаза в квартире – фарфоровый, серебряный и золотой – но когда в Берлин пришла Красная армия, она обделалась прямо в коридоре. И ни один из сценариев, пардон, унитазов, так и не пригодился.

Фрау Нуланд может и дальше тешить свою фантазию, придумывая в своей голове различные сценарии, рецепты, репертуарно-санкционные сценарии и т.д. Только пусть не удивляется, что если дело дойдет до их реализации, то очень быстро и очень больно действительно может стать. Только не факт, что России. Нас-то уже за эти годы все их санкции закалили.