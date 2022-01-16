Максим Галкин: «Живу с полным ощущением, что я будущий великий русский писатель»

Галкин для многих откроется с другой стороны Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

45-летний Максим Галкин ведет популярные передачи на ТВ, выступает с большими концертами как артист разговорного жанра, ведет мероприятия. Эта его часть жизни на виду поклонников. Но есть и другая – о мечтах, планах и вкусах Галкин рассказал в интервью литературному критику Галине Юзефович на YouTube.

Галкин для многих откроется с другой стороны – как выпускник факультета лингвистики Российского государственного гуманитарного университета; человек, читающий книги на немецком и французском для удовольствия. Хотя уже в студенческие годы Максим «давал артиста»: изображал преподавателей факультета лингвистики – до сих пор однокурсники вспоминают как тогда хохотали. Это был феноменальный успех.

Отец Максима Галкина был генерал-полковником на маршальской должности. У Максима в семье было много военных – дедушка, отец, брат. Артист объяснил почему он пошел другим путем: «Я не знал к концу школы кем хочу быть. И мы с мамой определили пересечения наук, в которых я как-то преуспеваю. Это были математика и язык. При том, что я уже участвовал в самодеятельности… Но из-за твердого убеждения родителей, что журналистика и актерское мастерство – это не образование, было сказано: ты сначала высшее образование получи, а потом играй что хочешь. Что касается военного дела, то отец определил, что никакого догмата не будет… Моя семья отдала в общей сложности (если взять деда, отца и брата) сто лет армии – сто лет службы».

Максим изучал германистику, но аспирантуру не стал заканчивать – бросил и диссертацию не дописал. Хотя на молодого ученого преподаватели возлагали большие надежды. Галкин ушел из аспирантуры, так как не был уверен, что сможет «стать первым», добиться больших успехов в науке. Перспективы стать успешным артистом вырисовывались более четко.

Галкин пояснил, что не хотел получать ученую степень не честно: «Я тут у Валерия Яковлевича Леонтьева (певца нашего) спрашиваю: «Валер, ну ты столько уже денег заработал, ну отдохни уже. Ты же можешь отдохнуть?!» Он говорит - Да, Максим, могу – Ну а что тебя останавливает, ты же накопил уже? - Да, Максим, накопил. А вдруг я долго проживу и мне не хватит? Вот здесь похожее соображение. Вдруг лингвистом выдающимся я не стану, а в сценическом деле – куй железо пока горячо. А усидеть на двух стульях - невозможно. Я не отношусь по своему устройству к людям, которые стремятся получить эту степень путем компилирования, списывания – как это было модно. Сейчас стали это преследовать, а тогда в начале 2000-х – сколько у нас всяких «докторов» рождалось. Я так не хотел. А самому, чтобы до чего-то докопаться, то надо только этим заниматься».

Но полученные Галкиным знания дают о себе знать: «Каждый раз, когда я что-то делаю, это значит, что мне хочется донести что-то свое, какую-то свою мысль. Посмотрите, что я откопал, нашел. Не важно это лингвистика или юмористический текст на сцене».

Максим Александрович вспомнил свой первый большой успех и заработок – тогда в декабре 1999-го года он ездил еще на метро: «Выступлю там в какой-то префектуре, тут в каком-то Доме культуре. За декабрь заработал 3 тысячи долларов. Это был первый год аспирантуры, я держался тогда за надежду, что напишу кандидатскую». Максим вспомнил и том, как он «проник» на большую сцену: «Я как профессор из «Бумажного дома» (такой сериал есть популярный сейчас на Netflix). Каждый раз, когда выходил на сцену - говорил, что я студент, тут случайно проходил, сейчас пришел, вас повеселю и уйду… Ну он же студент, молодец, учись дальше - говорили мне мои эстрадные коллеги. И как-то так тихо студент и проник… Помню, как первый раз проник на День милиции. Это был какой-то 2000-й год, мы еще не были знакомы с Аллой. Генералитет милицейский где-то увидев мое выступлении – захотели, чтобы я был. А это самый престижный концерт на тот момент. Если ты попал на этот концерт – ты в обойме. Там только первый эшелон артистов. И один человек (не буду говорить кто, мы сейчас с ним дружим) сказал на совещании: а кто это такой, кто у него крыша? И он меня вычеркнул предварительно. И тогда администратор, которая занималась списками артистов, сказала на свой страх и риск: у него «погоны» крыша и пришлось меня вернуть. Хотя никакой крыши у меня не было. Какие-то генералы захотели, чтобы я выступил. Но я этих генералов не знал».

Неожиданно Галкин рассказал о своей мечте: «Я с гораздо большим удовольствием стал бы писателем. Я живу с полным ощущением, что я будущий великий русский писатель. Но иногда мне достаточно этого ощущения. Предпосылки есть, я про них знаю внутри себя…»

Писал Максим в детстве, как многие дети. Сейчас Галкин называет себя артистом разговорного жанра: «Совершенно у меня нет амбиций по поводу театра, никогда не было. Я пару раз поснимался в кино – это такое… Убежден если замахиваться на кино при жгучем желании, то надо делать его под себя, а не ждать каких-то предложений. Тем более такая возможность есть, но значит не сильно хочется. Единственная такая амбиция – я думаю: должен был писателем. Это единственное о чем я бы жалел, если бы я это не осуществил…»

Звезда экрана честно ответил на вопрос: «Вы не все еще деньги заработали?» Галкин пояснил, что не начал писать книги не из-за того, что надо тратить время на заработки: «Никогда не стремился много денег заработать. Я как раз очень легкомысленный – я их трачу ровно с такой же скоростью, с какой зарабатываю. Это не вопрос денег. Это безусловно и вопрос внутреннего ощущения, что я могу уже написать первую строчку романа. Ну как у Жванецкого есть замечательный рассказ, где он никак не может написать вот эту первую строчку. Когда я читаю многих современных авторов, я открываю читаю эти первые строчки, думаю: человек, не сомневаясь же, начал роман с этой строчки и его ничего не смутило. Меня всегда поражает эта смелость. У меня ее нет. Я - человек слишком в этом отношении сомневающийся. Поэтому я может и никогда ничего не напишу…»

Галкин назвал произведения современных авторов (после 2000-го года), которые ему интересны: роман «Жутко громко и запредельно близко» Джонатана Фоера; «Благоволительницы» Джонатана Литтела прочел в оригинале на французском языке. А вот наших книги наших суперпопулярных современников Акунина и Водолазкина не читает – не зашло.

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