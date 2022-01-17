Турок подобрал и вынянчил бельчонка

Синан приютил бельчонка у себя и дал ему кличку – Махмут

У турецкого предпринимателя Синана Бичеры - небольшой цветочный магазин. С утра и до позднего вечера мужчина продает цветы и различную праздничную атрибутику - воздушные шары, открытки, свечи для тортов.

Однажды Синану позвонил приятель – лесоруб по профессии, который рассказал ему историю о том, как чудом спас из спиленного дерева маленького бельчонка.

«Мой друг нашел его в дупле, - рассказывает Бичер. – И принес его мне, чтобы я мог позаботится о малыше».

Первые два месяца мужчина кормил зверька молоком из шприца. Он ухаживал за ним как за ребенком: застилал мягкую постельку, гладил по спинке, следил за здоровьем, в итоге, окутав его своей любовью настолько, что, окрепнув, бельчонок отказался уходить в лес.

«Несколько раз я вывозил его в лес, отпускал, но каждый раз, придя в свою цветочную лавку, вновь находил его на пороге магазина, - недоумевает предприниматель. – Как он находит сюда дорогу, я не знаю».

Мужчина оставил все попытки избавиться от животного. Синан приютил бельчонка у себя и дал ему кличку – Махмут.

«Уже не представляю жизни без него, - признает торговец. – Мне радостно, что он проводит все дни со мной. Не думаю, что дикий по своей природе зверь может быть таким домашним».

И теперь эти двое – неразлучные друзья. Пока спаситель бельчонка занят на работе, тот тихо дремлет на его рабочем столе или сидит смирно на плече мужчины.

Посетители магазина привыкли к напарнику Синана и подкармливают зверька семечками и орехами, а дети просят родителей сфотографировать их с ним.