Папа Винни-Пуха был разведчиком, а Кристофер Робин воевал в Италии

140 лет назад 18 января родился Алан Милн. Человек, подаривший миру самого знаменитого медвежонка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пять лет назад, тоже к юбилею Алана Милна, был снят в Великобритании фильм «Прощай, Кристофер Робин». Мужчина приходит с Первой мировой войны. Он – драматург, писатель, автор популярного юмористического журнала «Панч». Женат на красавице. Светской, яркой, желающей блистать. Но после войны Милну кажется, что нет смысла в «ярмарке тщеславия», и даже пробка от бутылки шампанского дарит не ощущение праздника и роскоши, а воспоминание о взрывах битвы при Сомме.

Милн получил хорошее образование в частной школе своего отца. Одним из учителей был знаменитый писатель Герберт Уэллс. Все казалось легким и приятным, а потом – война. И даже работа в MI7 с военными разведчиками. И полный внутренний переворот.

Войну он возненавидит на всю жизнь, будет писать о ней, но известным станет с самой мирной и самой детской книжкой – с «Винни Пухом», изданным в 1926 году. Никто и никогда с тех пор не станет воспринимать Милна как «взрослого». И сын его, Кристофер Робин, никогда не вырастет в глазах мира. На Вторую Мировую пойдет, станет офицером Корпуса Королевской инженерии. Ранен в Италии будет так, что из головы потом осколки снаряда уже в старости доставали, а для всех останется лишь мальчишкой, которому доступно «зачарованное место» и который дружит с игрушкой - Винни Пухом.

А Алан Милн мог бы стать детективщиком. По крайней мере, «Тайна Красного дома» была высоко оценена поклонниками жанра. Рэймонд Чандлер восхищался в далекой Америке! Остроумный язык, «скелеты в шкафу», убийство в как бы закрытой комнате… Плюс атмосфера богемной английской жизни, где загородные дома полны гостей, очаровательные актрисы изображают привидений, служанки «что-то слышат» из-за двери, а к обеду джентльменам положено переодеваться.

- Я питаю страсть к детективам, - признавался Милн. - Некий восторженный поклонник пива сказал, что плохим оно быть не может, однако некоторые сорта бывают лучше других. В том же самом хмельном духе (если мне будет дозволено употребить такое выражение) я беру в руки каждый новый детектив. Это вовсе не означает, что я не взыскателен. Напротив, у меня есть всякие своеобразные предпочтения, и автор должен удовлетворить меня по многим закавыкам, прежде чем я смогу присудить ему почетную степень. К примеру, я предпочитаю, чтобы детектив был написан нормальным языком. Помнится, я читал один, в котором убийство было особо завлекательным, и строились всяческие предположения, каким способом преступник пробрался в библиотеку убитого. Сыщик, однако, (говорит автор) «был куда более озабочен тем, чтобы обнаружить, каким способом убийца осуществил свой уход». По-моему, очень огорчительно, что в девяти десятых детективов в мире убийцы постоянно осуществляют свои уходы, вместо того чтобы просто взять и уйти.

«Винни Пух» - постоянное поле битвы за авторские права.

Принципов идеального детектива Александр Алан Милн сформулировал много, они современны и сейчас.

Умер Алан Милн 31 января 1956 года, успев побывать известным юмористом, популярным драматургом, хорошо раскупаемым детективщиком, автором книг о войне и пацифистских стихов. Впрочем, он даже сводки для MI7 иногда составлял в стихах, и в архивах британской разведки они остались. А еще он неоднократно был обманут женой и не ладил с детьми. В последнем честно признавался и сам, а в автобиографии «Слишком поздно» писал:

- В реальной жизни маленькие дети поражают безыскусной красотой, невинной грацией и непринужденностью движений. Все это, вместе взятое, вызывает у нас примерно те же чувства, что и другие безыскусные создания: котята, щенята, ягнята. <…> Однако детская естественность сочетается с полным отсутствием морали, что выражается в законченном и беспощадном эгоизме.

Хочется верить, что это – не совсем о Кристофере Робине. Слишком много детей потом на литературных праздниках требовали его внимания, размахивая своими плюшевыми медведями. И еще хочется верить, что несмотря на все свое ворчание по поводу Винни Пуха, затмившего жизнь Милна, он был привязан к глупенькому мишке. Без любви зачарованные места не возникают.

КСТАТИ

1. Медвежонка Кристоферу Робину подарили на его первый день рождения и назвали Эдвардом. В зоопарке позже отец и сын увидели медведицу Виннипег, и мальчик своего мишку тут же переименовал. Игрушка была ростом где-то 60 см, светлого окраса. Отличительная особенность: у Винни часто выпадали глаза

2. Перевод Бориса Заходера, ставший чуть ли не каноническим на русском языке, довольно сильно отличается от оригинала. Пятачок у Милна – просто Поросенок, Сова в Англии – персонаж мужской, но не Филин, а именно Сова, в голове у Винни изначально не опилки, а очень маленькие мозги, и исполняет он не пыхтелки-сопелки, а обычные песенки.

3. Винни Пух запрещен в Китае: в диснеевской версии он похож на Си Цзиньпина, лидера КНР. В 2013 году Си Цзиньпин съездил в США, и тут же в виртуальном пространстве появились нежелательные шутки.

4. Плюшевый Винни перестал быть любимой игрушкой незадолго до прихода славы к Милну. Но маленькому Кристоферу Робину уже нельзя было убрать из детской надоевшего медвежонка: без него бесконечные фотосессии не проходили.

5. Кристофер Робин сперва был почти брюнетом, но потом его волосы стали светлеть. Однако во всех диснеевских мультфильмах мальчик изображен только темненьким.

6. «Винни Пух» - постоянное поле битвы за авторские права. На поле основных игроков, кроме компании «Дисней», Фонд Клэр Милн. Клэр – внучка Алана Милна, дочь Кристофера. Она родилась уже после смерти знаменитого дедушки и была больна ДЦП. Умерла в 2012 году, а фонд ее имени до сих пор помогает детям, страдающим ДЦП.