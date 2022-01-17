Живем с мобильником, а на детей нет времени: россияне рассказали, без чего не мыслят свой день

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, из чего складывается у россиян привычный день. Фото: Shutterstock

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, из чего складывается у россиян привычный день. Надо было назвать три главных атрибута, без которых жизни им сегодня не представить. Результаты в каком-то смысле получились обескураживающие. «Вечные ценности» в виде детей или внуков оказались в среднем где-то на пятом месте, на равных с личным транспортом и после еды и гаджетов. А жена/муж/любимый человек — вообще в самом хвосте, после чая и кофе, музыки, прогулок на свежем воздухе и сна.

Главным образом, если поверить данным опроса, жизнь наших граждан состоит из работы. Это основное, что занимает день во всех возрастных группах, кроме самой младшей (18-24 года). Обтекаемая категория «родные/близкие/друзья» тоже присутствует. Но как-то сильно в общем, без деталей. Потому что жену, мужа, любимого человека привычной частью своего дня назвали 2% опрошенных. А детей или внуков — 9%. На куда более почетном месте — сотовый телефон и гаджеты. Только у тех, кому за 60, мобильники набрали равное количество баллов с детьми/внуками.

И еще несколько интересных моментов. Вопреки распространенному мнению, что семья и близкие важнее для женщин, из опроса получается вовсе наоборот: это привычная часть дня для 16% мужчин и всего 14% женщин.

И наконец, данные по самым молодым участникам опроса (18-24 года). Тут, конечно, торжествуют гаджеты, без них не мыслит своего дня более трети. На втором месте по значимости — еда. Потом — работа и соцсети. По детей вспомнили только 7%. Про любимых — 5% (у более старших россиян этот процент, впрочем, еще меньше).

- Заметим, что россиян спрашивали про их привычный, а не идеальный день. То есть как они живут реально, а не как бы мечтали, - комментирует результаты опроса семейный психолог, гештальт-терапевт Максим Свиридов. - А у большинства день так и выглядит. Главная его часть занята работой, на жену, мужа, детей остается очень мало времени, преимущественно по выходным. Основное общение с близкими — через гаджеты и мобильный телефон. Проценты в опросе — просто честная констатация этого факта. Теперь про молодежь. У нас сейчас большинство в брак вступает в возрасте под 30 или даже позже, тогда же и заводят детей. 18 — 24 года по современным понятиям — это юношеский возраст, неоткуда там сегодня в качестве привычной части дня взяться жене и детям. Сейчас в этом возрасте молодые люди преимущественно ищут себя. А поиск чего бы то ни было в современном мире, включая даже и поиск общения, прежде всего завязан на гаджеты.

СОЦОПРОС

Без чего вам сложно представить свой привычный день

(надо было назвать три таких составляющих)

Все опрошенные

1 место. Работа - 31%

2 место. Родные / близкие / семья / друзья - 15%

3 место. Мобильный телефон / гаджеты - 13%

18-24 года

1 место. Мобильный телефон / гаджеты - 31%

2 место. Питание / продукты / еда - 27%

3 место. Работа и интернет/соцсети - по 19%

25-34 года

1 место. Работа - 33%

2 место. Мобильный телефон/гаджеты - 17%

3 место. Родные / близкие / семья / друзья- 16%

35-44 года

1 место. Работа — 43%

2 место. Родные / близкие / семья / друзья — 22%

3 место. Личный автомобиль / общественный транспорт — 15%

45-59 лет

1 место. Работа — 39%

2 место. Родные / близкие / семья / друзья — 16%

3 место. Деньги / финансы / материальный достаток — 11%

60 лет и старше

1 место. Работа — 18%

2 место. Родные / близкие / семья / друзья, Телевидение / радио / СМИ — по 10%

3 место. Мобильный телефон / гаджеты и дети/внуки — по 9%