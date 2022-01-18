«Островки безопасности» помогли 1370 потерявшимся людям вернуться домой в 2021 году

Это совместный проект с АНО «Центр поиска пропавших людей» и поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», запущенного в торговых сетях «Пятёрочка» и «Перекрёсток». В прошлом году, благодаря действиям сотрудников магазинов и спасателей-добровольцев, смогли вернуться домой 1370 потерявшихся людей, среди которых было 68 детей. За первые 10 дней 2022 года помощь получил еще 31 человек.

В прошлом году чаще всего в магазины за помощью обращались в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 243, в Москве и Московской области – 194 человека, в Татарстане помощь получили — 76 человек, в Свердловской — 59 человек, Челябинской — 58 человек.

«Для нас крайне важно заботиться о людях не только обеспечивая их качественными товарами на полках, но и оказывая необходимую помощь тем, кто попал в трудную ситуацию. Больше двух лет мы реализуем важный социальный проект «Островок безопасности», помогая потерявшимся людям добраться домой. На данный момент помощь можно получить в более чем 18 тысячах магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток» в 67 регионах, и мы продолжим развивать проект, чтобы помочь еще большему количеству людей», - отметил главный исполнительный директор X5 Group Игорь Шехтерман.

Проект «Островок безопасности» в пилотном режиме был запущен весной 2019 года в более чем 2 600 магазинах «Пятёрочка» в Москве и Подмосковье, осенью того же года он был масштабирован на все магазины сети в 65 регионах её присутствия и развивается вместе с новыми открытиями. В ноябре 2020 года к проекту также присоединились магазины торговой сети «Перекрёсток». «Островок безопасности» представляет собой специальную зону в магазине, оборудованную отличительным знаком в виде оранжевого геолокационного пина, который является ориентиром для всех потерявшихся людей. Зайдя в магазин торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток» заблудившийся человек может обратиться к сотруднику магазина или дождаться, пока ему предложат помощь. За все время действия программы с 2019 года помощь оказана 2675 людям.

В 2020 году X5 провела оценку своих социальных программ, согласно которой только в 2019-2020 годах благодаря «Островкам безопасности» удалось избежать около 1800 поисково-спасательных операций, так как была оказана быстрая помощь потерявшимся людям. Всего в этот период было найдено 10% пропавших людей из числа потерявшихся в пределах городов.