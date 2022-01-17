Что не так с ограблением вдовы Александра Градского: Попала в слепую зону и не нажала тревожную кнопку

Марина Коташенко на похоронах Александра Градского. Фото: Иван МАКЕЕВ

Закрытый элитный поселок «Глаголево Парк» расположен под Наро-Фоминском в небольшой деревеньке Мишуткино. Четыре десятка частных домов под общим названием «Дубки» обнесены забором, въезд - только один, через домик охраны. Повсюду камеры. И тем не менее, именно отсюда днем 16 января преступники вынесли 100 млн рублей наличными. Как такое могло произойти, пытались понять корреспонденты kp.ru.

По словам пострадавшей - вдовы известного артиста Александра Градского 41-летней Марины Коташенко, все произошло слишком быстро: подставное ДТП, трое вооруженных кавказцев на трассе влетают к ней в машину, угрозы, путь домой, «выдача» преступникам всей налички, что была в доме (а это 100 млн рублей), их требование вывезти их вон из охраняемого поселка, новая поездка по трассе...

Александр Градский и Марина Коташенко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ТЩАТЕЛЬНО ВЫБРАЛИ МЕСТО

Мы повторяем путь Марины Коташенко. Выезжаем из поселка, поворот, дальше дорога только одна - по ЦКАД, она платная, номера машин фиксируют специальные камеры... Вот только тот небольшой отрезок трассы, который успела преодолеть Коташенко на своем «Лексусе», попал как раз в «слепую» зону. Камер здесь нет. Поэтому до сих пор доподлинно неизвестно, что и где с ней произошло.

Разворот, не доезжая деревни Жёдочи - наиболее подходящее место для автоподставы. Дорога спускается под мост. На обочине в снегу - следы автомобиля. Скорее всего, сюда и свернула Коташенко для дорожных «разборок».

До и после этого места возможности остановиться просто нет. Дальше дорога и вовсе становится однополосной.

Предположительно в машину вдовы Александра Градского уселись трое мужчин, четвертый остался в своем автомобиле. Троица с ходу начала сыпать угрозами, достали оружие. Потребовали везти их домой к Градскому, где деньги лежат.

Путь до дома занял минут 15 - так просто по трассе в этом месте развернуться нельзя.

Почему охранник пустил всю честную компанию? Неужели не заметил в машине посторонних? Как объяснили нам на КПП поселка, охрана на входе смотрит, что за машина приехала и кто за рулем. Пассажиры при этом не имеют значения - их же провозит владелец дома. Да и иномарка жертвы, по некоторым данным, с тонированными стеклами.

Четыре десятка частных домов под общим названием «Дубки» обнесены забором, въезд - только один, через домик охраны. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сколько людей было в салоне автомобиля Марины Коташенко и видно ли было какое-либо оружие, следователи все же смогут выяснить при помощи записей с видеокамер на входе - в момент возвращения Коташенко они работали.

Марина Коташенко, хозяйка дома, могла нажать тревожную кнопку. Но почему-то не сделала этого. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПРИСЛУГА В СГОВОРЕ С БАНДИТАМИ?

- Большинство домов у нас на сигнализации, - рассказали корреспонденту kp.ru в поселке, - но сигнал поступает не на пост охраны, а в ГБР (группы быстрого реагирования — Ред.).

То есть хозяйка дома могла нажать тревожную кнопку. Но почему-то не сделала этого.

По словам Марины Коташенко, преступники забрали у нее 100 млн рублей, после чего заставили ее вывезти их из поселка и оставить возле автомастерской на трассе М-3, не доезжая Апрелевки, где их поджидал четвертый сообщник на Мерседесе. Логично - ведь охрана «Дубков» легко бы заподозрила неладное, попытайся гости покинуть дом Градских на автомобиле владельцев. Да и пострадавшая могла позвать на помощь раньше, чем они успели бы скрыться.

Интересно, что первый сигнал в полицию поступил по номеру 112 около 5 часов вечера, но не от жертвы разбойного нападения, а от какого-то мужчины по имени Андрей. Охрана «Дубков» уверяет: «Таких у нас нет». Сама же Марина Коташенко о потере 100 млн рублей правоохранительным органам сообщила лишь… в 7 часов вечера 16 января, после чего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

В элитном поселке камеры наблюдения на каждом шагу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Именно поэтому злые языки поговаривают: мол, вся эта история - инсценировка, попытка спрятать от других детей Александра Градского деньги, на которые они могли бы претендовать как наследники.

Еще одна зацепка — в доме наверняка были камеры. Но и их могли отключить, либо прислуга (по одной из версий, работники стали наводчиками), либо другие заинтересованные в исчезновении денег лица.

Кстати

Если предположить, что вся сумма была в пятитысячных купюрах (рубли) — можно посчитать вес заначки.

Вес одной 5000-й - 1,02 грамма. 500 тысяч (1 пачка) - 102 грамма. 1 миллион (2 пачки) - 204 грамма. 100 миллионов - 20 кг 400 граммов.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ОФИЦИАЛЬНО

- В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников, - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. - По данному факту возбуждено уголовное по статье 162 УК РФ (Разбой).

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