Вскрылись неприглядные факты об ограбленной вдове Александра Градского

Пока одни сочувствуют вдове Александра Градского, переживающей один удар судьбы за другим, скептики уверены: дерзкий налет - инсценировка Фото: Борис КУДРЯВОВ

Нашумевшее ЧП с ограблением на 100 миллионов Марины Коташенко разделило публику на два лагеря. Пока одни сочувствуют вдове Александра Градского, переживающей один удар судьбы за другим, скептики уверены: дерзкий налет - инсценировка. Мол, так молодая вдова решила вывести из наследства огромную сумму, чтобы не делить ее со старшими детьми знаменитого мужа - сыном Даниилом и дочерью Марией.

Инсценировку в качестве одной из возможных версий рассматривает и полиция. В частности, правоохранителям предстоит установить, почему Марина обратилась в полицию лишь спустя 7 часов после ограбления. Сама женщина объясняет промедление тем, что была в шоковом состоянии.

Не верит в ограбление и нумеролог Клара Кузденбаева, с которой звезды советуются по самым важным вопросам, в том числе финансовым.

- Цифры говорят, что Марине присущи упертость, подозрительность. Она во всем видит негатив и может совершать поступки, не осознавая, что поступает плохо, - выразила свое мнение эксперт, едва увидев дату рождения Марины Коташенко (22 ноября 1984 года. - Ред.) - Это холодная, жесткая женщина, которая способна притворяться. Она слишком зациклена на материальном и деньгах, жадна и может переступать через других ради достижения своих целей. А кроме того, способна лгать: у Марины классическая нумерология обманщицы. В ее программе нет определенных цифр: это значит, что совести нет и никогда не будет. Такие люди очень складно врут и даже сами верят в свои слова. Тем не менее, им все сходит с рук: Марина Коташенко очень удачливая и фартовая.

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева.

По словам нумеролога, ограбление, конечно, может произойти со всеми. Но когда в программе человека с определенными цифрами внезапно случается налет в духе голливудского боевика, это сигнал: история, вероятнее всего, окажется выдумкой. Кроме того, Клара Кузденбаева сомневается, что вдова Градского могла стать жертвой, испугаться налетчиков: ее расклад говорит об исключительной смелости.

- Я даже удивилась, что Александр Градский выбрал себе такую женщину. Но, посмотрев его дату рождения (3 ноября 1949 года. - Ред.), поняла: это неслучайно. В нумерологии есть понятие "технический расклад", и по нему эти партнеры идеально совместимы - они две половинки одного целого. Когда встречаются такие пары, не имеет значения ни возраст, ни вероисповедание, ни национальность, - продолжает эксперт. - Они оба - представители тысячного знака: таким людям среднего пути не дано - или наверху, или внизу. Из отрицательных качеств "тысячников": гордыня, категоричность, амбициозность. Сейчас у Марины хороший период - год материального роста, поэтому наследством она, безусловно, не будет обделена.

А вот дети музыканта, которые по закону также претендуют на все, что он нажил, совсем не похожи на его вдову.

- Сын Даниил абсолютно другой: к материальному относится спокойно, поэтому и наследственные потери переживет легко, - уверена Клара Кузденбаева. - Он унаследовал от отца тысячный знак, поэтому также категоричен и амбициозен. Но в противовес этому - очень талантливый, артистичный, душевный и сердечный, очень привязан к матери. Дочь Мария также является носителем тысячного знака. У нее, в отличие от брата, жесткий и волевой характер, она хорошо считает деньги, большая труженица. И как раз Мария будет переживать, что недополучит часть наследства.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

"Выводы об инсценировке делать преждевременно!"

- Нет ничего удивительного в том, что вдова обратилась в полицию спустя семь часов после ограбления, - уверен адвокат Андрей Алешкин. - Это может говорить о стрессовом состоянии потерпевшей: ей понадобилось время, чтобы прийти в себя. Пока обстоятельства не установлены, преждевременно делать выводы о причастности Марины Коташенко к ограблению и делать заявления об инсценировке. Предполагать и располагать может только следствие. На данный момент Коташенко - потерпевшая по уголовному делу. Я уверен, что в доме Александра Градского есть камеры, и для следствия не составит проблем вычислить налетчиков.

Еще один важный момент: похищенные 100 миллионов не исключаются из наследственной массы. Если они будут найдены, то впоследствии деньги распределят между всеми наследниками.