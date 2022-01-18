Исследование: Медицинские маски на лице добавляют привлекательности мужчинам и женщинам

Результаты исследования показали, что ношение медицинской маски придает людям баллов по шкале привлекательности. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пошёл третий год, как человечество живёт в эпоху коронавируса. Люди привыкли к локдаунам, ПЦР-тестам, QR-кодам. А маски и вовсе стали привычным (иногда даже стильным) аксессуаром.

Между тем, британские учёные из Кардиффского университета даже в истории с пандемией умудрились найти положительные моменты. Они провели исследование, результаты которого показали, что ношение защитной маски придает людям баллов по шкале привлекательности. Особенно это касается мужчин. И особенно, если они носят маску традиционного голубого цвета.

ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ ВЫБИРАЮТ

Исследование проходило в два этапа. Первый был проведена в феврале 2021 года. Эта дата была выбрана неслучайно – к тому времени прошёл ровно год, как люди начали постоянно носить маски. То есть, СИЗы (средства индивидуальной защиты – прим. Ред.) уже не были в диковинку и воспринимались как почти само собой разумеющееся.

Сам эксперимент представлял собой опрос. Сорок три женщины оценивали привлекательность сорока изображений мужских лиц по шкале от одного до 10. Каждый мужчина был изображён в четырёх видах:

- без маски,

- в обычной тканевой маске,

- в голубой медицинской (хирургической) маске,

- и с чёрной тетрадью, которая прикрывает нижнюю часть лица (то есть, ту область, которую обычно скрывает маска).

Одно и то же лицо в четырёх вариантах (обычный вид, прикрытое тетрадью, маской тканевой и маской медицинской).

Это были исключительно фронтальные портреты (см. фото). Все они были сгенерированы на основе снимков 40 различных мужских лиц. Лица различались по расе и физической привлекательности. Были выбраны 20 самых привлекательных и 20 менее привлекательных лиц в возрасте от 18 до 30 лет. Хотя лица отличались прической, ни у одного из них не было пирсинга, очков, бороды и т.п. индивидуальных черт, которые могли бы их особенно выделить.

В итоге из всех изображений женщинам больше всего понравились те, на которых были люди в СИЗах. Причем особо привлекательными показались те, у кого маска была не простая тканевая, а специальная хирургическая голубого цвета.

На диаграмме белая шкала – обычное лицо; чёрная – лицо, прикрытое чёрной тетрадью, красная – лицо с тканевой маской, синяя – лицо с хирургической маской.

ВИЖУ ГЕРОЯ

Результаты первого исследованиябыли опубликованы в журнале Cognitive Research: Principles and Implications, после чего было проведено второе исследование, в котором уже мужчины оценивали изображения женщин в масках. Результаты ещё не опубликованы, но, по словам автора исследования Майкла Льюиса, руководителя Школы психологии Кардиффского университета и эксперта по лицам, результаты в целом одинаковы.

Что удивительно, подобный эксперимент с масками, но проведённый до времен Covid, дал ровно противоположный результат – тогда опрашиваемые связали маски с болезнью.

По словам профессора Льюиса, такое изменение показывает, насколько пандемия изменила сознание людей в некоторых вопросах:

- Ковид изменил нашу психологию, восприятие людей в масках в том числе. Когда мы видим кого-то в маске, мы больше не думаем, что у этого человека болезнь и от него нужно держаться подальше. Защитная маска, по сути, стала иконой борьбы медицинских работников с пандемией Covid, и теперь человек в ней непроизвольно внушает доверие и чувство безопасности, как врач-герой.

МАСКИ СОЗДАЮТ ОРЕОЛ ТАИНСТВЕННОСТИ

Ещё одно объяснение результатов может заключаться в том, что при общении с человеком в маске собеседники теперь больше обращают внимание на глаза.

Более того, если закрывать левую или правую половину лица, это тоже делает людей более привлекательными, отчасти потому, что мозг собеседника заполняет недостающие пробелы и преувеличивает общее впечатление.

Не секрет, что многие мусульманские женщины носят никабы или буркасы, которые покрывают большую часть лица, специально создавая в том числе и ауру тайны.

Среди японских женщин существует общее мнение, что ношение маски повышает привлекательность, поскольку та может скрывать недостатки лица, такие как, например, акне.

Более того, профессор Льюис говорит, что медицинские маски повышают привлекательность лиц со – скажем так – нестандартной внешностью.

Но, как бы то ни было, данное исследование показало, что даже в самой нерадужной ситуации, к которой можно отнести пандемию, можно найти что-то позитивное. Для кого-то стакан наполовину пуст, а для кого-то наполовину полон.

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